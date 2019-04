Thalía sí ayuda a su abuela con dinero, afirma Laura Zapata

View this post on Instagram

So excited with the new #ThaliaSodiCollection #spring line! It is so sexy, colorful and fun!!! Get your favorite pieces now at @Macys! 😘 ¡Me encanta la nueva línea de #primavera de mi #ColeccionThaliaSodi! ¡Es super sexy, colorida y divertida! Busca tus piezas favoritas en #Macys. ➡️ MACYS.COM/THALIA . . . #SpringIsinTheAir #ThaliaSodi #Thalia #SpringCollection #fashion #style #clothes #springfever