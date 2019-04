Pedro Pascal es ‘The Mandalorian’, la serie de Star Wars con la que Disney+ competirá con Netflix

Es el primer show del universo Star Wars con actores reales para televisión

CHICAGO – Los “mandalorians” vienen del planeta Mandalore, aunque este domingo por la mañana se tomaron Chicago para asistir a la presentación de “The Mandalorian”, la serie estrella del universo Star Wars protagonizada por Pedro Pascal que se estrenará el 12 de noviembre en Disney+, la plataforma de streaming que promete hacer la competencia a Netflix.

La historia contará las aventuras de un cazador de recompensas solitario que viaja por los planetas más remotos del universo, lejos de las zonas controladas por la Nueva República.

“The Mandalorian” es la primera serie de Star Wars con actores reales producida para televisión. Hasta ahora se habían lanzado dibujos animados, pero nunca una historia “live action” fuera de las películas de La Guerra de las Galaxias y sus dos films paralelos “Rogue One” y “Solo”.

Ha sido precisamente uno de los creadores de las series de animación –Clone Wars–, Dave Filoni, el encargado de crear “The Mandalorian” junto a Jon Favreau –director de “Iron Man”–.

Ambos se unieron a Kathleen Kennedy en el escenario de Star Wars Celebration 2019 en Chicago para presentar la nueva serie. Lo que se desveló hasta ahora de The Mandalorian:

1. Pedro Pascal es The Mandalorian. “Es un personaje con una moralidad cuestionable, en línea con los mejores westerns y los samuráis”, dijo Pascal. “Yo nací en 1975 y soy un producto de la imaginación de Star Wars. Cuando me llamaron para algo relacionado con Star Wars… hubiera hecho de insecto, de robot. ¡Me dijeron que iba a ser The Mandalorian!”.

2. La historia transcurre 5 años después de The Return of the Jedi (El retorno del Jedi) en la trilogía original.

3. Habrá “nuevos planetas razas y especies, pero a la vez será familiar a Star Wars”, dijo Favreau. “Quisimos hacer una serie que se pueda ver sin haber visto las películas de Star Wars, pero si eres un fan desde hace 40 años, hay mucho aquí que te va a gustar”.

4. Se rodó en Los Ángeles “la primera vez que se filma Star Wars en Los Ángeles y creo que en Estados Unidos”, dijo Favreau.

5. Carl Weathers, actor y ex-jugador de la NFL, interpretará un personaje que es la cabeza de un “sindicato de caza recompensas” y en una de sus misiones se encuentra con The Mandalorian y lo contrata.

6. George Lucas pasó por el rodaje un día. “Fue un día extremadamante para mí”, dijo Filoni. “Yo fui un padawan y nunca hubiera imaginado crear nada relacionado con Star Wars sin su guía y aprobación”.

7. Por lo adelantado en unas escenas mostradas exclusivamente para la audiencia de Star Wars Celebration, la estética es muy similar a la de los tres films originales de Star Wars y la última trilogía.