Calendario del Día de la Tierra

Festival de la Tiza (Gis)

Si te gusta dibujar con tiza (“chalk”) puedes acercarte este sábado a Wilmington y celebrar el Día de la Tierra con toda la familia. Puedes llevar tus propias tizas o gis, o utilizar las tizas que se ofrecerán gratis a los interesados en pintar. También habrá juegos y huevitos de Pascua, hasta agotar materiales. ¡Llega temprano!

Cuándo: sábado 20 de abril, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dónde: Parque Wilmington Waterfront, Main Plaza. 604 West C Street, Wilmington

Evento de reciclaje

La ciudad de Torrance celebra el Día de la Tierra con un evento de reciclaje. Este sábado puedes triturar todos los documentos de papel que quieras destruir, y también reciclar los aparatos electrónicos que ya no usas. Los interesados en reciclar y ayudar al medio ambiente, pueden traer hasta 8 cajas o bolsas por vehículo (sólo información segura, no libros, no carpetas de tres anillos, clips grandes y revistas). Aquellos interesados en reciclar sus viejos electrónicos (televisores, monitores, celulares, electrodomésticos pequeños, entre otros).

Cuándo: sábado 20 de abril, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dónde: estacionamiento de empleados de Torrance City Hall (cerca de la Corte de Torrance, salida en la avenida Maple

Para más información, llame al 310-781-6900 o visite http://www.TorranceCA.Gov/PublicWorks, o www.RecycleTorrance.org

Festival de Música

La Ciudad de Inglewood celebrará el Día de la Tierra con música para todos. El evento contará con música de Susie Hansen Latin Band, Eric Benét, Club Nouveau y muchos más. Habrá puestos de información ambiental, comida saludable a la venta, demostraciones de auto defensa y mucho más.

Cuándo: sábado 20 de abril, de 10:00 a 6:00 p.m.

Dónde: Inglewood City Hall, South Lawn, 1 West Manchester Boulevard

Costo: gratis

Más información: cityofinglewood.org

Cambio de aceite

¿Cambias el aceite del motor y los filtros de tu auto? ¿Sabías que puedes reciclar tanto el aceite como los filtros? El aceite usado puede ser procesado en aceite de motor nuevo. Pero actualmente, sólo se recicla el 46% del aceite usado, lo que se traduce en 20 millones de galones que pueden contaminar los canales de California a través de los sistemas de aguas de tormenta. Un galón de aceite usado puede contaminar un millón de galones de agua potable. Todos podemos prevenir la contaminación.

Llévalo a algunos de los siguientes centros de recolección certificados

Dónde:

Arcadia:

Firestone: 1500 S. Baldwin Avenue (626) 446-2164

Jiffy Lube: 5 W. Huntington Drive (626) 848-0796

1500 S. Baldwin Avenue (626) 446-2164 5 W. Huntington Drive (626) 848-0796 Monrovia:

BMW of Monrovia: 1425 S. Mountain Avenue (626) 358- 4269

Oil Stop: 746 E. Huntington Drive (626) 357-6711

Homer’s Auto Service: 148 Lemon Ave. (626) 358-6259

Metro Infiniti: 821 E. Central Ave. (626) 303-1000

O’Reilly Autoparts: 723 E. Huntington Drive. (626)303-2637

Llama para preguntar por horario de operación y cantidades aceptadas. Por favor no deje el aceite o filtros usados después de hora

Más información: 1-888-CLEANLA

Recicla tu bicicleta

La ciudad de Long Beach está reciclando bicicletas para donar. Trae tu bicicleta no deseada a algunas de estas localidades.

Cuándo: sábado 4 de mayo, de 9:00 a 12:00 p.m.

Dónde:

• Parque El Dorado Oeste. 2800 N. Studebaker Road.

• Parque Houghton. 6301 Myrtle Avenue

• Parque Pan American. 5157 E. Centralia Street

• Cycle Link. 1375 Pine Avenue

• Cycke Kubj. 2975 California Avenue

• Pedal Movement. 223 E. First Street

• Parque Silverado. 1545 W. 31st Street

• Parque Whaley. 5620 E. Atherton Street

Más información: Longbeach.gov/lbrecycles