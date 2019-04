Les echaron del cine porque su hijo tiene una discapacidad y su historia se vuelve viral

Los niños con necesidades especiales disfrutan de actividades como los demás niños y es importante no mantenerles al margen

Salir a la calle y hacer actividades en público puede ser particularmente estresante para los padres de niños con necesidades especiales. Jennifer Daly, una madre de los suburbios de Chicago, lo sabe de primera mano.

El hijo de Jennifer, Jonathan, de 3 años y medio, nació con una forma rara de enanismo y problemas de columna cervical. No puede ir a ninguna parte sin su silla de ruedas y su equipo médico, y aunque no puede hablar, su emoción y entusiasmo se manifiestan en sonidos y ruidos. Lamentablemente, su madre no es ajena a las miradas y los comentarios de extraños.

El viernes pasado, Jennifer salió con Jonathan y su otro hijo para ver la proyección de Dumbo en su cine local.

A Jonathan le encantaba la película y en la mitad del film, comenzó a reírse y a hacer ruidos. Jennifer pensó que sus chillidos y gritos de alegría eran adorables, pero al parecer, ella era la única que pensaba así.

Unos 10 minutos más tarde, según le contó a Little Things uno de los miembros del personal se le acercó y le dijo que había quejas por ruido, y que Jonathan estaba interrumpiendo constantemente.

Le pidieron que se marchara y Jennifer lo hizo, quedando en shock ante la insensibilidad de los demás. Llegó a casa y decidió compartir su triste historia en Facebook. Nada le hizo imaginar que su publicación se volvería viral y se compartiría unas 5,000 veces.