¿Alexa Dellanos, la chica de las diminutas tanguitas, y su novio Alec Monopoly terminaron?

Fans de la hija de Myrka Dellanos se preocupan por la modelo de Instagram

Alexa Dellanos es conocida por sus fans en Instagram por sus atrevidas imágenes que no dejan nada a la imaginación. La modelo de la red social ya tiene más de 1 millón de seguidores que se deleitan la pupila cada que comparte una foto en sus famosas diminutas tanguitas.

En semanas recientes la hija de Myrka Dellanos había sido cuestionada por sus admiradores sobre su relación sentimental. Alexa mantiene un noviazgo con Alec Andon, mejor conocida en el mundo del arte como Alec Monopoly.

No había publicación en la que no apareciera un curioso preguntando por Alec ya que hacia mucho tiempo que no compartieran una foto juntos. A ambos se les ve en lugares distintos del mundo y se empezó a especular si su relación había culminado.

Pero esta semana los rumores pudieron acabar ya que Alec respondió en una de las publicaciones de Alexa donde aparece con una de sus más candentes tanguitas.

El artista quedó tan impresionado con la imagen que vio que no dudo en reaccionar como cualquiera de sus fans.

“Te amo bebé, llego a casa pronto”, escribió Monopoly.

No fue el único comentario que se pudo ver en Instagram de parte del novio. Un día antes Alexa había compartido una foto con su famosa madre, quien fuera presentadora de “Primer Impacto” por Univision.

“My ride or die”, escribió Alexa refiriéndose a su mamá que es quien siempre estará ahí por ella.

Nuevamente su novio Alec escribió en la publicación: “Muy bonita”.