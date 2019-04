Alejandro Sanz: Apoya valiente mensaje de Joy de salir del clóset y anunciar que será mamá

View this post on Instagram

La culpable de que hoy sonría cada momento sin saber por qué o sabiendo por qué es @joynadamas La música te abre muchos caminos con infinidad de cruces, el mío se cruzó hace tiempo con ella, sin posibilidad de desprenderme. Eres luz querida Joy, eres melodía en forma de mujer, eres voz que magnetiza los cinco sentidos…Mi felicidad por ti es doble e ilimitada…vas a ser mamá con el amor de tu vida. Te abrazo, te beso y te quiero 😘