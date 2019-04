Alerta por aumento del 300% de casos de sarampión en el mundo

El sarampión -una enfermedad que prácticamente se consideraba erradicada gracias a la vacuna- se está diseminando ahora de una forma alarmante a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado con los datos. “Los casos de sarampión han seguido subiendo hasta 2019. Los datos globales muestran que los casos notificados aumentaron en un 300% en los primeros tres meses de 2019, en comparación con el mismo período de 2018. Se registran aumentos consecutivos en los últimos dos meses” expresa.

El sarampión y los anti-vacunas

Si bien estos datos son provisorios y aún no están completos, indican una tendencia clara. Muchos países se encuentran en medio de importantes brotes de sarampión, y todas las regiones del mundo experimentan un aumento sostenido de los casos. Los brotes actuales incluyen la República Democrática del Congo, Etiopía, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Madagascar, Myanmar, Filipinas, Sudán, Tailandia y Ucrania, causando muchas muertes, principalmente entre niños pequeños, informa la OMS.

En los últimos meses, también se han producido aumentos en los números de casos en países con una cobertura de vacunación global alta, incluidos los Estados Unidos de América, Israel, Tailandia y Túnez, ya que la enfermedad se ha diseminado rápidamente entre grupos de personas no vacunadas.

El avance del sarampión en EE.UU. y América

Desde el 1° de enero al 11 de abril de 2019, se confirmaron 555 casos de sarampión en 20 estados.

Los estados que han reportado casos son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas, y Washington, según informan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La mayoría de quienes contrajeron sarampión no estaban vacunados.

En el continente americano, todavía no se visualiza un panorama complicado, con algunos países que se presentan libres de casos de sarampión en lo que va de 2019, como Nicaragua, Venezuela, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador y Uruguay; mientras que se registraron 2 casos en Chile y Argentina y 48 casos en Brasil, según se desprende del reciente reporte de la OMS.

El sarampión se puede prevenir con la vacuna

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y tiene el potencial de ser extremadamente grave.

En 2017, el año más reciente del que se disponen datos, causó cerca de 110,000 muertes. Incluso en países de altos ingresos, las complicaciones resultan en la hospitalización en una cuarta parte de los casos, y puede llevar a una discapacidad de por vida, desde daño cerebral y ceguera hasta pérdida auditiva.

La enfermedad se puede prevenir casi por completo con dos dosis de una vacuna segura y efectiva. Sin embargo, durante varios años, la cobertura global con la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se ha estancado en un 85%. Es decir, no llega al 95% necesario para prevenir los brotes y deja a muchas personas, en muchas comunidades, en riesgo, informa la OMS.

Mientras la enfermedad se expande en todo el mundo, los movimientos anti-vacunas crecen en muchos países desarrollados, a la sombra de la creencias religiosas en algunos casos y por razones “filosóficas” en otros. Están impulsadas en su mayoría a través de las redes sociales y encuentran adherentes en clases sociales de altos ingresos y de alto nivel educativo.

