Marjorie de Sousa le imprime ‘guaguancó’ a Julieta en ‘Un poquito tuyo’ de Telemundo

La actriz regresa a las pantallas de Telemundo con una comedia romántica que te hará pasar momentos divertidos

Marjorie de Sousa regresa a las pantallas de Telemundo con “Un poquito tuyo” el próximo 13 de mayo a las 8pm/7c en donde compartirá créditos con Lorena Herrera y Jorge Salinas.

La comedia romántica narra la historia de un exitoso padre de familia que, al tomar medidas drásticas para enseñarle a su familia los valores que han perdido como resultado de la vida privilegiada que los rodea, se dará cuenta que nunca es tarde para encontrar el amor verdadero.

En esta producción, la actriz de origen venezolano, da vida a Julieta Vargas, una mujer emprendedora que se encargó de su hermana menor cuando perdió a su madre.

Pudimos conversar con De Sousa desde el set de la producción en México para que nos hablara sobre este nuevo reto actoral al que se enfrenta.

“Feliz porque es un proyecto muy fresco con colores muy bonitos. Son situaciones de comedias en donde pasan muchas cosas en ambas familias [de la historia] que generan risa. Yo creo que el público necesita un poco de eso, necesitamos desestresarnos. Están pasando muchas cosas en el mundo y encima llegar a la casa y llegar a ver algo que te ponga tenso, pues no, verdad“, expresó Marjorie.

A pesar de ser una historia romántica, Julieta no es la típica protagonista que sufre a lo largo de la historia.

“La protagonista no es que sea una mujer que va a estar amarrada y sufriendo por el protagonista. Sí lo llora y lo sufre pero ella se permite dudar si realmente sigue con él, se permite dudar si siente algo o no siente algo por él”, explicó la actriz.

“Una de las cosas que me gusta mucho es que en esta historia no existen los malos ni los buenos si no somos seres humanos que pasamos por transiciones y la vida nos obliga a hacer cosas que la gente no lo ve bien. Toca el tema de los valores de la familia y como los padres no queremos que nuestros hijos sufran y creemos que dándoles todo es la mejor forma de criarlos y nos equivocamos en ese sentido”, continuó.

Antes de esta proyecto, Marjorie había aparecido en “Al otro lado del muro” en donde su personaje era completamente distinto a Julieta, un contraste que la actriz agradece.

“Vengo de un proyecto muy fuerte y me gusta el contraste entre Sofía de “Al otro lado del muro” y Julieta en “Un poquito tuyo”. Yo creo que eso es bueno como actriz que la gente te vea en diferentes facetas”, dijo.

Al interpretar a un personaje en la pantalla, los actores prestan su imagen para dar vida a él, ¿pero que es lo que Julieta y Marjorie tienen en común?

“Julieta tiene, como dirían en Venezuela, guaguancó. Es un personaje que tiene mucho sabor, es muy auténtica, es muy espontánea y creo que yo soy un poco así. Me identifico con ella por el hecho de ser una mujer luchadora, trabajadora, pendiente de su familia… Muchos de ustedes se van a sentir identificados con Julieta“, subrayó.