Shakira recuerda a su “Gabo”, Gabriel García Márquez, con unas sentidas palabras en Instagram

La colombiana ha recordado al Nobel de Literatura para mantenerlo vivo

“Tratar de resumir a una persona tan grande como “Gabo” – Gabriel García Márquez- es una tarea muy difícil, pero intentar recordar a alguien como él es muy fácil… poco tuvimos la fortuna de conocer la magia de la que estaba hecho él mismo”, dice Shakira en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram en donde entre sonrisas y memoria recuerda a Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura. Hoy se celebran cinco años de su muerte.

“Creo que tenía 21 años cuando lo conocí en Bogotá, porque él quería escribir sobre mí”, reflexiona la colombiana, quién asegura que no entendía la razón por la que su compatriota quería escribir sobre ella. Gabriel García Márquez nació un seis de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia.

“Quedé cautivada por su sentido del humor, su calidez, su forma de hablar“, continúa Shakira, quien también confiesa que conversar con Gabo era como entrar en una dimensión ajena al resto de los mortales.

Sonriente comparte una frase que el escritor solía decirle: “Me decía Shakira sino me lo cuentas me lo invento“.

Junto al vídeo que cuenta con cuatro extractos Shakira también escribió: “Querido Gabo, te recordamos para mantenerte vivo“.

Arden las redes: Dicen que Daddy Yankee relanzará “Calma” junto a Katy Perry