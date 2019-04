VÍDEO:Borracho entra en una casa de desconocidos y se duerme, la reacción de los dueños ya es viral

Sucedió en Escocia y por suerte los dueños de la propiedad no tomaron medidas agresivas

Un video que parece mostrar a un hombre borracho que se despierta en la casa equivocada después de una noche de copas en una fiesta se ha vuelto viral en las redes sociales

El hombre escocés que no se ha identificado, al que se le puede ver comiendo fideos de una olla y tomando una taza de té, describe a los espectadores cómo se despertó en la casa equivocada después de una fiesta la noche anterior.

La casa en la que terminó era en realidad la casa de dos desconocidos. El clip ha acumulado más de 70,000 visitas y ha sido compartido por más de 2,500 usuarios de Facebook.

Sorprendentemente, todos encontraron el lado divertido de la situación. Los nuevos anfitriones incluso le ofrecieron una taza de té y un cigarrillo.

Esto es lo que sucedió, según el chico explica:

Anoche fui a tomar un taxi. El taxi se fue y entré en la casa equivocada.

Entré, me puse algo de comer y me fui a dormir. Mi intención era volver a la fiesta, pero entré en la casa de al lado por error.

Una pareja me despertó y me aclararon que estaba en el lugar equivocado, que en esa casa no había habido ninguna fiesta la noche anterior”.

Si bien esto podría haber salido terriblemente mal, por suerte no fue así.