La actriz Fernanda Castillo, Mónica Robles en El Señor de los Cielos, comparte una dulce reflexión

View this post on Instagram

Las cosas que valen la pena tardan su tiempo en construirse.. Esta es una pared de mi casa , una pared de corazones que se ha formado con varios años de momentos especiales, regalos, recuerdos. Esta pared me hace pensar en el día a día de una relación, de una amistad, de los logros que queremos conseguir…Esta pared de corazones y todo lo que significa no se hizo en dos segundos, ni se acomodo sola , ni esta calculada perfecta, pero esta aquí , recordándome que todo lo que perdura se forma paso a pasito. Con paciencia y amor. Y yo necesitaba eso hoy. 🧡❤️💚💜💙💛