Carlos Ponce rompe el silencio y habla del final del noviazgo Karina Banda

Fue una historia de amor muy bonita. Llena de Cariño, Risas, Aventuras, Aprendizaje…. Con una mujer Hermosa, Cariñosa, Romántica, Inteligente, Desinteresada, de intachables Valores y Virtud moral. El AMOR es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. "Nada es más fuerte que el amor“ ? Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que Nada es más fuerte que el amor DE DIOS, y que su plan para mí es Perfecto y Divino. Claro que muchas veces lo he cuestionado, "I’m only human" pero siempre, sin falta, me ha dado respuesta. Entonces… Por que una historia tan bonita tenía fecha de caducidad? La respuesta queda entre Dios, Ella y Yo. El ser figura pública no define que toda nuestra intimidad está disponible a dominio o consumo público. La RAZÓN de nuestra desunión como pareja no ha salido de nuestros labios. Por lo tanto, lo que haz escuchado o leído es simplemente especulación, opinión, desinformación o chisme sin fundamento. Gracias por estar pendiente y por todo el apoyo en momentos de Gloria y Pena.