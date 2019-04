Demócratas reciben la “receta” para acabar con Trump antes de 2020

Mueller dejó el caso servido para que demócratas realicen juicio político a Trump por obstrucción a la justicia

Aunque el informe de Robert Mueller no acusa a Donald Trump de consipirar con los rusos para favorecer su elección en 2016, el informe de la Trama Rusa deja el caso servido para que los demócratas lo lleven a juicio político por obstrucción a la justicia.

En la segunda parte del informe redactado por el abogado especial Robert Mueller se centra en si el presidente Trump obstruyó la justicia mientras estaba en el cargo, especialmente en lo que respecta a su campaña y la navegación de la administración de las consecuencias de la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump finalmente no fue acusado de obstrucción porque Mueller no quería “colocar cargas en la capacidad del presidente para gobernar” y creía que Trump no tendría la oportunidad de limpiar su nombre.

Entendiendo la importancia de la segunda parte del informe el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerry Nadler, reclamó este jueves el informe “completo” del fiscal especial Robert Mueller.

“El Congreso debe obtener el informe entero e íntegro junto a la evidencia subyacente descubierta por el fiscal especial Mueller. El Congreso exige este material para cumplir con sus responsabilidades correspondientes al mandato constitucional”, insistió el político neoyorquino en una rueda de prensa.

En las preguntas posteriores, Nadler sugirió de manera “tentativa” que el informe, por su estructura, “fue probablemente escrito con la intención de darle al Congreso una hoja de ruta, como ha ocurrido con otros informes en el pasado”, y criticó que su versión desclasificada “frustra” ese objetivo.

Sobre la versión publicada este jueves por el Departamento de Justicia, aseguró que “incluso en su forma incompleta, el informe de Mueller subraya pruebas perturbadoras de que Trump intentó obstruir la justicia y siguió otras conductas indebidas”.

Mueller, al que el Congreso ha emplazado a testificar antes del 23 de mayo, generó polémica cuando entregó en marzo su informe confidencial a Justicia, evitando tomar una decisión sobre si Trump había obstruido la justicia y dejando que el fiscal general de EEUU, William Barr, determinara que no incurrió en ese delito.

Por su parte Nadler acusó a Barr de ser “insincero y engañoso” cuando declaró que el mandatario estaba “libre de irregularidades”, y apuntó a una “inquietante disposición a menoscabar su propio Departamento para proteger al presidente Trump”.

Se refirió a la carta en la que Barr resumía el informe de más de 400 páginas, en la que parafraseó de Mueller: “Si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera”, pero supuestamente excluyó información que cambia el sentido de esa conclusión.

Al respecto, dijo que Mueller escribió unas frases antes: “Si tuviéramos seguridad, después de una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente no cometió obstrucción de justicia, lo declararíamos así. Sin embargo, basándonos en los hechos y en los estándares no somos capaces de alcanzar ese juicio”.

Barr, que fue nominado por el presidente para su cargo precisamente por su interpretación del tema, ha “rechazado colaborar con el Comité y proveer información, el tipo de información que habitualmente se le daba en el pasado y a la que tiene derecho”, denunció el congresista, que lo ha citado a testificar el 2 de mayo.

“En contra de lo declarado esta mañana por el fiscal general, de que la Casa Blanca cooperó completamente con la investigación, el informe deja claro que el presidente rechazó ser entrevistado por el fiscal especial (Mueller) y dar respuestas a preguntas escritas”, mantuvo el congresista.

La oficina del fiscal especial “hizo una investigación increíblemente exhaustiva para preservar las pruebas para futuras pesquisas” y “dejó claro que no exoneraba al presidente”, concluyó Nadler, por lo que la “responsabilidad” de hacer que Trump “rinda cuentas por sus acciones recae en el Congreso”.

Estos son los 10 episodios de posible obstrucción de la justicia cometidos por Trump, según se informa en el índice del informe de Mueller.

1. La conducta del presidente con respecto a la investigación de Michael Flynn

2. La reacción del presidente a la confirmación pública de la investigación de Rusia del FBI

3. Eventos que conducen hacia y alrededor de la terminación del Director Comey del FBI

4. Los esfuerzos del Presidente para destituir al abogado especial

5. Los esfuerzos del presidente para reducir la investigación del abogado especial

6. Los esfuerzos del presidente para evitar la divulgación de correos electrónicos sobre la reunión del 9 de junio de 2016 entre rusos y altos funcionarios de campaña

7. Los esfuerzos adicionales del Presidente para que el Fiscal General se haga cargo de la investigación

8. El presidente ordena a McGahn que niegue que el presidente intentó despedir al abogado especial

9. La conducta del presidente hacia Flynn, Manafort

10. La conducta del presidente que involucra a Michael Cohen