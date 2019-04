El recuerdo de su padre y el trabajo arduo mantienen a inmigrante luchando por el Sueño Americano

Con faenas de hasta 18 horas diarias, la inmigrante no se queja, sonríe y sigue adelante, justo como le aconsejo su padre antes de partir hacia el norte

Son las siete de la mañana y por momentos, María Flores no se da abasto: ¡un tamal para comer aquí! ¡dos para llevar! ¡un champurrado porfas! Y, I need one redone to go, please!

Son los pedidos que Flores escucha diariamente de personas latinas o afroamericanas, en inglés o en español, que pasan caminando rumbo a su trabajo o a la escuela, en la esquina de 103 St y Graham, a unos pasos de la Línea Azul del Metro, en el sur de Los Ángeles.

No obstante lo atareada que parece por momentos, la inmigrante, originaria de Sahuayo, Michoacán no se acongoja, ni se ponen nerviosa, simplemente sonríe y no deja de abrir el bote de tamales, partir el pan para las tortas o empaquetar en una bolsa los pedidos.

Samuel Johnson de 65 años ya es un cliente regular. Él pasa diario por su champurrado y su tamal. “El champurrado es delicioso y los tamales, son los mejores que he comido”, explica, mientras camina rumbo al Metro.

Benito González no puede discutir ese punto, él lleva dos de puerco y uno de pollo en su bolsa. “Son para lonchar”, agrega. El inmigrante recientemente se mudo de hogar y ahora antes de llegar a su trabajo en Long Beach, hace una escala para comprar tamales.

Levantarse a las 3 a.m.

Para poder responder a las demandas de sus clientes, Flores tiene que levantarse a las tres de la mañana para preparar el champurrado, la avena y los aproximadamente 150 tamales de pollo, de res y de rajas que prepara de lunes a viernes.

Su esposo, Pedro, quien trabaja en la construcción, la lleva a las seis de la mañana a su esquina donde instala la mesa, los ingredientes y desde su carrito empieza a vender. Para las 9:30 o 10:00 de la mañana termina y se va caminando, casi una milla; enseguida se va de compras y como a las 2 de la tarde ya deja todo listo para preparar la masa en la noche.

Enseguida se va a vender huaraches, calzado que le manda su hermano de Sahuayo. Solo lo hace por unas dos o tres horas ya que tiene que regresar a limpiar su casa y hacer de comer para su familia. Flores tiene seis hijos aunque ahora solo los dos más chicos viven con ella y su esposo.

Esa misma faena la realiza de lunes a viernes ya que los sábados y domingos se dedica a la venta de calzado en dos mercados swap-meet de 6 a.m. a 3 p.m. En la tarde la pasa con la familia o realiza compras para tener todo listo el lunes.

La inmigrante de 52 años dice que en las tres décadas que lleva en Estados Unidos nunca ha pensado en salir de vacaciones o en días de descanso. “Uno viene a trabajar a Estados Unidos, lo único que quiero es juntar para comprarme mi casita y hacerme residente de EEUU”. No obstante, duda que con Trump en la Casa Blanca su sueño pueda hacerse realidad,

“Él no nos quiere. Ya lo ha demostrado una y otra vez”, agrega.

Aunque los empleos que ha tenido no le han dado para lujos, Flores está contenta porque por lo menos le han permitido sacar a sus hijos adelante; no con profesión como hubiera querido, pero todos independientes y responsables.

Y respecto a su casa, no pierde esperanza. Actualmente Flores paga 1,800 dólares en un apartamento de dos recámaras. No le alcanza para ahorrar mucho ya que dice que todo está bien caro y a su esposo en ocasiones lo descansan del trabajo.

“Por lo menos sale para ‘los biles’ gracias a Dios”, agrega.

Nostalgia y felicidad

Cuando habla de su familia en Sahuayo, a Flores le cambia el semblante, ya que tiene 30 años de no ver a su madre y sus hermanos. Desafortunadamente para ella, su padre falleció hace dos años y no lo pudo ir a despedir.

“No podía salir del país”, comenta la consentida de Alberto Flores, quien murió de un paro cardíaco y sin poderse despedir de su hija.

“Eso es lo único que lamento. El no poder haber estado con él en los últimos momentos de su vida. Siempre me llevaba a todos lados. Soy la que más se parecía a él”, expresa la vendedora, quien de repente sonríe porque dice que su madre, María Luisa Cisneros, vendrá por primera vez a Estados Unidos el 27 de abril, o sea, la próxima semana.

“Imagínese, no la he visto en tres décadas. Mis hijos y mis nietos no la conocen en persona”, señala Flores. “Será un día de fiesta para nosotros”.

No obstante, no pudo ver partir a su padre, Flores dice que lleva sus recomendaciones siempre en lo que hace.

“Él me dijo que si me venía a Estados Unidos era para salir adelante, que no hay que doblarnos y siempre mirar hacia el futuro”, dijo Flores. “Y es lo que trato de hacer diariamente vendiendo mis tamales”.