Kim Kardashian y el pastel de Kourtney Kardashian desnuda con el que celebran su cumpleaños

El postre sería el más sensual que hayas visto

Kim Kardashian y Kourtney Kardashian han tenido fuertes peleas que se han vivido públicamente gracias a que documentan su vida como parte del programa “Keeping Up With The Kardashians”, pero al final lo logran resolver porque son familia.

Las hermanas se encuentran más unidas que nunca y especialmente hoy en el cumpleaños de Kourtney número 40. La creadora del portal de vida y estilo Poosh festeja a lo grande como sólo la famosa familia puede hacerlo.

A lo largo del día, Kim ha celebrado la vida de su hermana mayor publicando una serie de imágenes de ambas a través de los años. Por la noche empezó la fiesta de Kourtney y es cuando Kim reveló el peculiar pastel.

No es el clásico pastel de cumpleaños, este es uno creado específicamente para Kourtney en algo demasiado sensual. La creatividad estuvo increíble ya que lograron recrear a Kourtney en su baño, dentro de una tina con agua. Kourtney aparece completamente desnuda, haciendo este postre uno de los más sensuales que se han visto.

¡Mira el video aquí!