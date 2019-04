Chiquis Rivera es la nueva “Reina” y así lo presume en Instagram

View this post on Instagram

Quiero tomar este tiempo para agradecer a todos los que me ayudaron realizar un sueño! Aquellos que trabajaron #HorasExtras para hacer mi visión una realidad! A mi equipo de trabajo @chris.godinez @ominoemi @kingdavidtorres @valehsworld @jenicka_lopez @stylistruben @concretelive @luciamaldonado @whiffinc @martinzepedadesigns @dianalomelin @lorenakichik @realmakeubeauty mil gracias!! Los aprecio y quiero mucho!!!!! I couldn’t have done this without you guys. Thank you for believing in me and doing everything possible to make #Reina everything I had imagined. We are changing the world one heart at a time!!! Gracias a DIOS. A mis #BossBees can’t wait for you to have it in your hands. #ReinaByChiquis will remind you that you too can do it ALL! #TodasSomosReinas