Filtran foto de Emma Coronel, esposa de El Chapo”, demacrada y con ojeras

Se dice que esta foto de #emmacoronel fue tomada cuando capturaron a #elchapoguzman en el 2014 en Mazatlán, Sinaloa dentro del hotel #miramar . Cómo pueden observar se ve demacrada hasta con el ojo derecho morado. Ella en la entrevista que concedió a Telemundo en el 2016, dijo que los agentes entraron a donde ella, sus hijas y su esposo se encontraban. “A las seis de la mañana escuchamos que habían tumbado las puertas, en ese momento escuchamos que se estaban identificando y procedieron a hacer el arresto”, le vendaron los ojos, y no se dio cuenta si los agentes eran Americanos. Coronel nunca a declarado si fue golpeada por los agentes.