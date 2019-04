Los absurdos requisitos de una novia para que sus invitados asistan a su boda

Entre otras cosas, pide regalos de al menos $300

Organizar una boda puede ser una tarea sumamente estresante, capaz de perturbar a cualquiera. Pero tratar de lograr la boda perfecta puede ser una labor titánica.

Una novia estadounidense está tan preocupada por lograr unas nupcias “elegantes” que ha enviado un correo electrónico con absurdos requisitos para que sus invitados asistan a su boda. Su nivel de estrés ha llegado a tal punto que su hermana ha decidido no acudir a la celebración.

A través de Reddit, la hermana de la novia expuso las demandas para la boda en la que se han gastado más de $50,000. Identificada como “MoneyMoneyMoney300”, la chica exhibió que su hermana “rompió a llorar cuando su prometido compró el color equivocado de las servilletas blancas”.

La situación habría quedado confinada al círculo familiar, de no haber sido porque la hermana recibió el correo electrónico con las demandas de la novia para sus invitados a la fiesta: “Las corbatas de color no están permitidas” y “nadie puede hablar a solas con la novia o con el novio”. Además, “nadie debe tomar fotografías, excepto el fotógrafo del evento“.

En el caso de los hombres, “no se permitirá el vello facial, de lo contrario, no se les tomará foto”. Para las invitadas, “cualquier mujer con el cabello a la altura del hombro o más largo debe cortárselo o peinarlo en una cola de caballo”.

Pero lo peor son los “requisitos de regalo”. De acuerdo con el mensaje, los invitados deben entregar “un regalo con valor de $300”, o bien, “$250 en efectivo, o no se les permitirá ingresar al lugar”.

La usuaria de Reddit pide la opinión de los otros usuarios sobre su decisión de no asistir a la boda a pesar de que los padres de ambas pagarán su regalo. “A ella no le importa tener amigos y familiares allí, le importa ser egoísta, sacar todo lo posible y las personas sólo estarán ahí para que ella se sientan bien. No sólo no iría, espero sinceramente que todos los demás se nieguen a ir también”, escribió un usuario.

“Uno paga su propia boda y no espera nada a cambio. Obtiene cosas, claro, pero no hay precio para la entrada. Eso es más que grosero e irrespetuoso”, opinó otro. “Si está actuando de esta manera, no te preocupes, podrás estar en su próxima boda“, manifestó un tercero.