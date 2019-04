Trágico accidente afecta la vida de una joven latina

Una de sus piernas fue amputada y hoy lucha por su recuperación; buscan al conductor que se dio a la fuga

Desde una cama de hospital, Stephanie Vásquez intentaba sin éxito contener el dolor que sentía en su pierna derecha el viernes por la tarde.

“Me duele mi tobillo. Siento que mi pierna está adormecida y como que los dedos de mis pies están entrelazados y los quiero separar”, contó la joven de joven de 21 años.

Mientras hacia pausas para secar sus lágrimas Stephanie reconoció que su dolor no es más que el síndrome del ‘dolor fantasma’, pues su pierna derecha fue amputada hace casi un mes después de ser arrollada por un conductor que se dio a la fuga.

Este tipo de dolor se siente como si viniera de una parte del cuerpo que ya no existe.

A casi un mes de la tragedia

El pasado 22 de marzo, Stephanie salía de su trabajo en el sur centro de Los Ángeles y caminaba hacia su carro cuando fue golpeada por una camioneta blanca.

“Recuerdo haber puesto la llave y de ahí no sentí dolor. Mi mente bloqueó el golpe. Solo me vi debajo de un carro y las voces de un hombre joven y un hombre mayor que decían que iban a llamar al 911”, recordó acerca de su trágico accidente.

Ignorando qué tan grave era su condición, Stephanie logró recordar el número de teléfono de su madre y le pidió a uno de los hombres que le llamara.

“Yo no sabía qué me había pasado, solo le pedí al otro hombre que me jalara para salir de debajo del carro…Cuando me vio dijo que era mejor que esperara a la ambulancia”, añadió Stephanie.

La policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que el incidente del 22 de marzo ocurrió a las 3:20 p.m., sobre el bulevar Jefferson, al este de la calle San Pedro y que el sospechoso fue identificado como Paulino Diego Pedro, de 30 años, pero se encuentra prófugo.

Cámaras de video de los negocios adyacentes, capturaron el momento cuando la camioneta arrolla a la joven; dos cuadras después, se ve al hombre detenerse e irse a pie.

El LAPD dijo que Pedro tiene lazos familiares en los condados de Los Ángeles y Riverside.

Una llamada inesperada

La madre de la víctima, Salia Chiquete de 42 años, estaba en su trabajo cuando recibió la llamada acerca del accidente.

“Primero pensé [que era] un choque con otro carro…Cuando llegué a la escena solo se me vino a la mente la pasión de Cristo cuando lo estaban golpeando y él estaba sangrando”, recordó.

“Había sangre por todos lados y pedazos de piel. No había ninguna patrulla. Todo se veía muy feo. Su carro todavía estaba estacionado y con la puerta apachurrada como acordeón”, narra la madre.

Agregó que cuando ella y su esposo llegaron al hospital vieron a Stephanie con su pierna derecha vendada y la sangre no dejaba de correr.

Poco después le hicieron una cirugía pero no pudieron recuperar dicha extremidad.

Tras tres intentos fallidos los doctores les dijeron que la única opción era amputar.

“Los doctores nos dijeron que el accidente lastimó mucho su arteria y si salvaban la pierna ya no la iba a poder mover, iba a ser como un maniquí”, recordó Salia.

“[Stephanie] ya no se movía, su circulación estaba fallando y sus uñas se le estaban poniendo moradas”.

El 23 de marzo la pierna derecha de Stephanie fue amputada en un 95%.

Su padre, Nicanor Vásquez de 40 años, dijo que fue impactante ya que él es quien tuvo que firmar los documentos para dar el consentimiento.

“No estaba preparado para eso pero su pierna la estaba matando. Fue una decisión dura para mí”, reconoció el hombre, de origen mexicano.

Aceptar la realidad

Dos días después, Stephanie despertó de la anestesia y su familia le dio la devastadora noticia.

“Primero lloré de coraje porque no era justo. Yo no hice nada para merecerme esto. Le dije a mi mamá y a mi papá que me hubieran dejado ir para no vivir con esto”, recordó la joven desde el hospital Kaiser en la ciudad de Downey.

“Pero después de ver el video siento que tenía mis ángeles conmigo y si sigo aquí es porque yo tengo un propósito en la vida”, agregó.

Con la ayuda de doctores, familiares y amigos Stephanie está logrando recuperarse y puede que le den de alta en unos 15 días.

La semana pasada, Stephanie cumplió 21 años y dijo que ahora lo único que espera es poder sentarse en una silla de ruedas y salir para tomar aire fresco.

“Quiero agarrar mis muletas y después mi prótesis para poder caminar otra vez”, dijo la joven, quien estudia en el colegio El Camino para ser enfermera.

Nicanor, quien está en el hospital todos los días apoyando a su hija para que salga adelante, dijo intentar ser el pilar firme de la familia.

Añadió que entre sus pasatiempos favoritos de padre e hija es ir al cine juntos.“Nos gustan las películas de ciencia ficción”, cuenta.

El padre espera que dichos momentos se puedan volver a realizar en un futuro muy cercano.

Hoy la familia Vásquez Chiquete pide que se haga justicia y que el hombre que causó el trágico accidente de Stephanie se entregue a la policía.

“Quiero que lo encuentren porque si él lo hizo una vez, puede volver a hacerlo de nuevo”, dijo la joven.

El ayuntamiento de Los Ángeles ya aprobó una recompensa de hasta $25,000 para quien dé información que conduzca a la captura del sospechoso.

Si tienes información del caso

Comunícate con el detective Moses Castillo de la División de Tránsito Central del LAPD al (213) 833-3713 o por correo electrónico a 30215@lapd.online

Durante horas no laborables o fines de semana llama al 1(877) 527-3247. Para dar datos de manera anónima contacta a Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477) o en www.lacrimestoppers.org.

La familia Vásquez Chiquete ha creado una página de recaudación de fondos para los costos de recuperación de Stephanie. Para colaborar visita: bit.ly/2VemXnJ