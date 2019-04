Descubre a su marido siéndole infiel con la niñera y les dispara frente a su bebé

La mujer perdió la razón al descubrir a su marido con la chica teniendo intimidad en su casa

¿Algunas vez te has puesto a pensar cómo reaccionarías si descubres que eres víctima de una infidelidad? Seguramente no lo has hecho, pero no sería extraño que pudieras llegar a perder la cabeza y hagas cosas en contra de la otra persona que quizá, luego te puedas arrepentir.

Así fue como reaccionó una mujer brasileña al descubrir que su esposo le era infiel con la niñera que cuidaba a su bebé.

Resulta ser que la esposa sospechaba desde hace tiempo que su marido la engañaba, así que ideó un plan para poder grabarlo en el acto, mientras ella se ausentaba en casa.

En el video que ha sido compartido en redes sociales se puede ver a una mujer revisando lo que había grabado un teléfono celular y que al parecer dejó en un sitio estratégico para captar así a su pareja con su amante, y al fondo se puede ver a un bebé dentro de una carriola.

Acto seguido, la esposa, que solo viste una playera, abre la puerta de una recámara, en donde descubrió a su esposo y a la niñera mientras tenían relaciones sexuales. Se ve a la mujer salir molesta, pero a los pocos segundos vuelve con una pistola en la mano y comienza a dispararles.

El bebé se gira y mira atónito la escena mientras comienza a llorar. Después se ve salir a la niñera, completamente desnuda, de la habitación.

¡Descubre #infidelidad de su esposo con la #niñera y se poner a soltar balazos en la recámara frente a su bebé! 🔫😱🚨 pic.twitter.com/eOwSfBPTeE — AnonymusSinCensura (@anonymus_sin) April 18, 2019

Ya las autoridades están buscando al matrimonio, pues consideran que este tipo de acciones atentan en contra de la salud y estabilidad emocional del bebé.