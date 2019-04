La venganza del Cártel de Sinaloa contra “El Licenciado” por hundir a “El Chapo”

La organización ahora dirigida por "Mayo" Zambada y "Los Chapitos" busca también recuperar terreno

A finales de febrero, un hombre identificado por autoridades mexicanas como Adolfo “N”, fue ejecutado en el segundo piso de su vivienda en Culiacán, Sinaloa.

El hombre de 53 años no tenía antecentes penales y, al parecer, tampoco relación con los cárteles de la droga, pero eso no importó, ya que era hermano de Dámaso López Núñez, alias el “Licenciado”, quien un mes antes había declarado en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El mensaje no era para la víctima, sino para su familiar.

Las declaraciones de “El Licenciado”, quien también involucró a Emma Coronel en actos ilícitos, forman parte de una venganza que el Cártel de Sinaloa tiene orquestada en su contra, la cual comenzó en 2017, cuando el 21 de junio el cuñado de López Núñez, Luis Fernando Gaxiola, exsíndico de El Dorado y exregidor priista, fue hallado sin vida en la salida sur de Culiacán, luego de haber sido secuestrado.

“El cartel de Sinaloa está llevando a cabo una venganza contra los familiares de Dámaso por el intento de asesinato de los hijos del ‘Mayo’ y ‘El Chapo'”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA).

El experto dijo a Business Insider que los actos son consecuencia de un incidente de 2017 en el que “Mayo” Zambada y los hijos de Guzmán acusaron a López Núñez de invitarlos a una reunión e intentar matarlos.

Agregó que el Cártel de Sinaloa está buscando retomar su posición en varias regiones y “tratando básicamente de eliminar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)… y hay una insurrección interna dentro del cartel de la Nueva Generación de Jalisco”, dijo Vigil, en referencia a un grupo en Guadalajara llamado Nueva Plaza cartel, que se cree que está desafiando a CJNG con el respaldo de sus rivales, incluido el cartel de Sinaloa.

“El cartel de Sinaloa está aprovechando esa insurrección, así como el hecho de que el gobierno mexicano realmente está persiguiendo” al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dijo Vigil.