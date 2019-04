Si lo deportan se divorcia. Habla esposa de “famoso de TV” que lucha contra su expulsión de EEUU

La apelación de su orden de deportación fue denegada por ICE

La estrella TV Joe Giudice no solo sufre al saber que su deportación es casi un hecho luego de que la apelación para detener su expulsión de EEUU fue negada, sino que ahora sufre la incertidumbre del futuro de su matrimonio.

Joe y su esposa Teresa llevan casados desde 1999 y se hicieron famosos por el programa “Las amas de casa reales de Nueva Jersey”. La pareja tiene cuatro hijas todas menores de edad.

Sin embargo la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó la apelación del caso de Giuseppe Giudice este 11 de abril. Al desestimar el caso, se confirma la decisión de remoción del juez de inmigración proferida el pasado 10 de octubre de 2018, luego de que Giudice saliera de prisión tras cumplir una pena por fraude.

Joe de 46 años ha vivido en los Estados Unidos desde que era un niño pero nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense. Como inmigrante con “Green Card” puede ser deportados si es condenado, como le ocurrió, por “un delito de vileza moral” y/o “delito grave agravado”.

Teresa habló largamente sobre su esposo en la reunión de Real Housewives of New Jersey y dijo no querer tener una relación de larga distancia, explicando que si Joe es deportado de regreso a Italia, ella solicitará el divorcio, reportó The Inquisitr.

“Simplemente no lo voy a hacer. Quiero a alguien conmigo todos los días. Sé exactamente lo que sucede, estoy seguro de que estará con otras mujeres. Sucede. ¿Hacemos lo de larga distancia? No va a funcionar. Será como, ‘adiós’ “.