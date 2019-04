Una latina detrás de las leyes que detienen deportación de inmigrantes

Tiene 25 años de experiencia en leyes, políticas públicas, organización y campañas políticas; es de las pocas abogadas latinas en la legislatura estatal

Margie Estrada siempre tuvo claro que quería ayudar a la gente como su madre que vino a los Estados Unidos sin papeles. Por eso cuando se convirtió en abogada y fue a trabajar al Capitolio de California en Sacramento, a base de trabajo duro consiguió alzarse como un personaje clave en el diseño de leyes para empoderar a los inmigrantes y evitar su deportación. ­

El sufrimiento que vivió su madre como indocumentada la marcó para siempre y determinó el rumbo de su carrera.

“Ella me contaba su dolor. Aún tengo primos que no son documentados, aunque han estado aquí por 20 años”, dice.

Pero también fue inspirada por las experiencias de su padre quien vivió en Texas durante la época en que se prohibía el paso a los mexicanos a lugares públicos.

Desde hace tres años, Margie es la directora de los abogados del Comité Jurídico del Senado de California. Ha trabajado con dos presidentes de la Asamblea, Darrell Steinberg y Kevin de León.

Es hija de María de Jesús Vergara Cárdenas, una inmigrante de Jalisco, México, y de Jesús Estrada, un veterano de la Segunda Guerra Mundial nacido en Texas.

Después de graduarse de UC Berkeley, se convirtió en organizadora de campañas políticas demócratas. Trabajó además como organizadora sindical de trabajadores de hoteles para UNITE HERE. Un momento determinante llegó a su vida cuando logró ser la directora de la campaña de Deborah Ortiz para el Senado. Cuando esa elección se ganó, el entonces líder del Senado, John Burton la invitó a trabajar como asistente legislativa en su oficina en Los Ángeles.

Margie aprovechó para entrar a estudiar leyes a la UCLA. Al terminar se fue a trabajar como litigante civil al bufete de abogados Reed Smith de Los Angeles. Poco tiempo después, se unió al equipo del presidente del Senado Darrell Steinberg en Sacramento.

“Fue cuando comenzó la crisis de los niños no acompañados. Toda la oficina quería hacer algo. Steinberg se fue a Centroamérica a conocer de primera mano el problema”, recuerda.

En un entrenamiento para abogados probono en Los Ángeles, Margie se dio cuenta que los abogados de migración no podían hacer mucho para ayudar a los menores a obtener un alivio conocido como Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes. “Necesitaban una orden de las cortes estatales sobre la custodia de los menores, pero éstas no se querían meter porque decían que era un asunto federal”, dice.

La orden especificaría que los menores no podían regresar a sus países por razones de maltrato, abandono o descuido, y por lo tanto quedaban bajo la custodia del estado, de una persona privada, o incluso de alguno de los padres.

“Aunque no somos gobierno federal, como estado podemos ayudar a los inmigrantes, le dije a Steinberg, y propuse un proyecto de ley que obligaba a los jueces dar órdenes de custodia, un requisito para que los menores pudieran solicitar el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes antes de los 18 años”, expone.

Margie recuerda que también hicieron un proyecto de ley para pagar a organizaciones no lucrativas para que contrataran abogados que asistieran legalmente a los niños no acompañados.

“Esa ley fue la génesis para que el estado destinara más fondos para abogados que defendieran de la deportación a los inmigrantes a través del programa One California, y para detener los planes del presidente Trump en su guerra antiinmigrante”, destaca.

Margie considera que como experta en leyes, su trabajado ha sido determinante en la legislatura estatal para que los inmigrantes sean respetados en California.

No duda un segundo para decir que su más grande inspiración, han sido sus padres que le inculcaron una ética de trabajo. “Mi madre me decía, yo hago todo, tú estudia. Nunca me enseñó a cocinar. Me decía si sabes leer, puedes aprender todo”.

Sin embargo, reconoce que le ha costado muchísimo llegar donde está. “Desde la discriminación que pasó en la preparatoria porque no la querían poner en clases que son prerrequisitos para la universidad. Tuve que batallar con la administración y mis consejeros”, agrega.

En Sacramento cuenta que ha tenido que lidiar con lo que llama “prejuicios inconscientes” porque la imagen de una latina no es precisamente la de una abogada.

“No hay muchas abogadas latinas en el Senado y en el Capitolio. La verdad que en California solo un 4% de todos los abogados son latinos entre mujeres y hombres”, precisa.

Y revela que siempre le estará agradecida a John Burton quien la invitó a trabajar a la legislatura estatal y le dio la primera oportunidad. “Me enseñó mucho. Es uno de mis principales maestros”, admite.

Pero su mayor orgullo, dice, fue trabajar con Kevin de León, el ex presidente del Senado.

“Su alma es como la mía. Tenemos la misma motivación para apoyar a los inmigrantes como su mamá y mi familia.Nuestro trabajo se ha convertido en una obra de amor y admiración para los inmigrantes”, asegura.

Y enfatiza para llegar al puesto donde está, le ha ayudado trabajar mucho más duro que los demás. “Los inmigrantes tenemos esta necesidad, pero también somos muy creativos y muy valientes”, externa.

Puso de ejemplo a su mamá quien vino sola a los Estados Unidos en los años 60.

Margie declara que quiere seguir usando su poder en Sacramento para los inmigrantes y por los valores de California, de amor, inclusión y apoyo para todos.

Este mes de abril, su alma mater, la escuela de leyes de UCLA le entregó el premio a la Vanguardia.

“Mi mamá estaba ahí y pude ver su orgullo porque su sacrificio valió la pena, pero no solo por ella sino porque mi trabajo ayuda a los inmigrantes”, dice.