Girl Scout cruza fronteras para llevar la música a los niños de Tijuana, México

Consciente de lo importante que es la música en la educación, la joven de 17 años recauda fondos y ayuda a reconstruir el ‘Salón de Música’ del centro Construyendo Milagros

Miraclestar “Star” Doby ha sido una apasionada por la música. Ella comenzó a tocar el piano los 4 años y ahora a sus 17, es una interprete de música profesional quien también toca el violín, la viola, los tambores y la guitarra.

Pero ha sido un proyecto que realizó con los niños de una comunidad muy necesitada en México, el que le ha enseñado a apreciar la vida de una forma muy diferente.

Star se encargó de remodelar en su totalidad un salón de música del centro comunitario Build a Miracle de Tijuana. Ella se encargó de donar más de 50 instrumentos nuevos y usados al igual que partituras y material didáctico. También puso estantes y repisas para guardar los instrumentos y materiales.

Su desconocida pasión comenzó como parte de un trabajo voluntario, recuerda la estudiante de último grado en la secundaria Santa Monica.

Hace cuatro años ella se unió a la Tropa 28935 de las Girl Scouts y en el 2018, ya en su último año y lista para buscar el reconocimiento Gold Award, considerado el más alto premio de las Girl Scouts, Star escuchó acerca de un vecindario en la ciudad fronteriza de Tijuana llamado El Florido Cuarta Sección.

Tras visitarlo, Star quedó impresionada al ver que había un armario de música que contaba con apenas unos cuantos instrumentos y escasos materiales de enseñanza.

“Yo sé que la educación es muy importante en lugares como este, pero también sé que los niños aprenden mucho más que con solo las clases académicas”, dijo Star. “La música les ayuda a construir autoestima, a socializar y a aprender más”.

Fue entonces que, como buena apasionada de la música y su poder, Star comenzó a poner manos a la obra para realizar su proyecto voluntario, “Buliding a community through music” (Construyendo una comunidad mediante la música).

“Cuando llegué, vi que los niños tenían mucho más aprecio por lo que se les estaba dando”, dijo Star. “También me hizo apreciar más lo que yo tengo. Estaba impresionada de ver donde vive la gente y que ahí es donde trabajan para poder avanzar”.

Un trabajo de meses

Pebbles Lupita Salcedo, madre de Star, dijo que cuando pensaron en ofrecer su trabajo voluntario en Tijuana, conocidos y familiares les advirtieron que sería un lugar no muy seguro.

Aun así, madre e hija optaron por seguir adelante con el proyecto. Otra joven scout de la misma tropa, Fiona Taylor, también estaba participando con el centro comunitario, pero ella en la creación de una biblioteca para los niños. Ellas sabían que su trabajo haría la diferencia en la educación de los niños grandemente.

“Yo quería que mi hija aprendiera acerca de la cultura y conociera como es allá (México)”, dijo Salcedo cuyos padres son de origen mexicano y ella creció en Ensenada, Baja California.

Salcedo dijo que desde que Star fue por primera vez a Tijuana simpatizó mucho con las personas, y hasta llegó a contarles que se hizo fanática de los nopales.

La pequeña comenzó su proyecto en mayo del 2018 y para agosto, ya estaba realizando un concierto en el Conservatorio Cornerstone Music de West Los Ángeles. El objetivo era recaudar fondos para adquirir instrumentos y llevarlos a Tijuana.

Con la ayuda de sus compañeros, exmaestros y el conservatorio, Star logró organizar un concierto benéfico que contó con 26 músicos de Samohi y Westside, todos unidos para presentar y celebrar el compromiso que la joven artista había hecho con la comunidad El Florido.

“Terminamos recaudando más de mil dólares en donaciones”, dijo Star quien todavía no lo podía creer.

“Los boletos de entrada costaban $15 pero la gente dejaba de donaciones hasta $100”, añadió Salcedo.

Presentan la remodelación

Star y Fiona viajaron a Tijuana con sus padres en 14 ocasiones y aunque los viajes eran largos y cansados, al llegar a Tijuana y ver los frutos de sus esfuerzos, entonces se motivaban más.

“A veces no me quería levantar o a veces tenía cosas que hacer, pero me iba a Tijuana”, dijo la joven.

El 12 de enero de 2019, se inauguró el “Salón de Música”, nombre otorgado por los miembros del centro comunitario.

Star realizó una actuación propia y presentó los instrumentos que los niños y jóvenes del Florido tuvieron la oportunidad de tocar.

Las familias le expresaron su sincero entusiasmo y gratitud a la joven, a quien gentilmente bautizaron como Estrella, y quien prometió regresar en el verano para ver los avances.

El proyecto cumplió con todos los requisitos, el cual la hizo ganadora de el tan esperado Gold Award. Este reconocimiento se otorga a menos del 6% de las Girl Scouts anualmente a nivel nacional, ya que los proyectos requieren de uno a dos años para realizarse.

Se estima que aproximadamente un millón de Girl Scouts han ganado el Gold Award desde 1916. Star ya es parte de esta pequeña pero importante estadística.

La joven artista no solamente cuenta con la dicha de poder decir que ha ganado una nueva familia en Tijuana, y ayudó a crear un salón de música, pero también ahora puede anunciar que su arduo trabajo voluntario y su pasión por la música la han llevado a ser aceptada en las prestigiosas universidades USC, UCLA y Stanford con becas completas de estudios.

“Estoy escogiendo Stanford para estudiar matemáticas y también escogeré una segunda carrera de música”, dijo emocionada la joven.

Salcedo, su madre, dijo que su hija de verdad hace honor a su nombre.

“Ella es mi única hija y yo le puse Miraclestar porque cuando estaba embarazada tuve muchas complicaciones y casi la pierdo”, recordó Salcedo. “Pero ahora me doy cuenta que con todo el trabajo que ella hace es como si yo tuviera tres o cuatro hijos”, añadió la orgullosa madre.

Star y Fiona recibirán el Gold Award el próximo 8 de junio en el Skirball Cultural Center de Los Ángeles. Sin embargo, su trabajo no ha terminado y ellas continúan colectando tanto libros como instrumentos de música.

Para obtener información sobre cómo entregar sus donaciones comuníquese con Star en Pebblesmilly7@gmail.com o con la líder de la tropa, Francesca Taylor, en

BonPon1912@gmail.com.