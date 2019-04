Irina Baeva habla sobre la posibilidad de ser mamá junto a Gabriel Soto

View this post on Instagram

he aquí la Reina del Mar. 🐚❤️ un honor ser parte de este bello evento! 🙏🏼 gracias al @matamorosgobmx por invitarme y por tratarme tan bonito; y, sobre todo, gracias infinitas a todos uds que vinieron hoy a la Playa Bagdad a acompañarnos, a divertirse, a compartir este lindo momento que para mí fue, sin duda, muy especial! los quiero ❤️ gracias #Matamoros!