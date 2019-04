Luis Fonsi junto a Nicky Jam y Sebastián Yatra en un estreno explosivo: ‘Date La Vuelta’

Entra y mira el video

Un trío jamás pensado, pero que la mente de Luis Fonsi, que parece nunca detenerse, lo consiguió. Junto a Nicky Jam y Sebastián Yatra el cantante boricua que acaba de ganar como coach ‘La Voz US’, en un estreno explosivo, el tema ‘Date La Vuelta’.

Después del masivo éxito mundial de su noveno álbum ‘Vida’, Fonsi por primera vez colabora con la estrella del reggaeton y el cantautor colombiano, y no hay duda de que la combinación entre sus diferentes estilos musicales y sus voces hacen de ‘Date La Vuelta’ un tema que promete convertirse en otro gran éxito internacional.

“Escribí esta canción junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, dos grandes compositores y productores con los que llevo trabajando por los últimos dos años en temas como ‘Despacito’, ‘Échame La Culpa’, ‘Calypso’ e ‘Imposible’, y teníamos el deseo de hacer algo alegre, con una letra fácil de cantar, que tenga su toque romántico, pero también rítmico. Por eso me acompañan estos dos grandes, Nicky y Sebastián, porque siempre han sabido mezclar ambas cosas”, explica Luis Fonsi.

El unirse a Jam es otro sueño cumplido para el coach de ‘La Voz’, como en el pasado confesó que lo era hacerlo con Ozuna con quien interpretó ‘Imposible’.

“Yo siempre he sido fan de Nicky, porque usa mucha melodía dentro de su Flow urbano, y tienen una voz espectacular y Yatra, para mi representa lo que es el nuevo Pop, que fusiona varios géneros a la vez sin abandonar el romanticismo. Es la química perfecta para llevar un mensaje positivo, de alegría y goce a nuestro público Latino”, siguió explicando Fonsi.

Por su parte, Nicky Jam dijo lo siguiente: “Me siento muy bien con esta colaboración ya que respeto a Fonsi desde hace muchísimos años, para mí es un icono y una de las mejores voces en la música Latina y Yatra, es alguien con quien siempre he querido trabajar desde el principio. Así que estoy muy contento de poder trabajar con los dos en una canción alegre, que transmite buena vibra y que te da ganas de bailar y gozar”.

Pero si Fonsi y Jam se entusiasmaron con la idea de grabar juntos, para Yatra el más joven y el más nuevo en la música de los tres, es algo que aun no lo pude creer y así lo expresa: “Yo todavía no puedo creer que estoy aquí, la verdad es que es un sueño y significa muchísimo en mi corazón porque son dos artistas que no sólo la rompen en cuanto a melodías y canciones, sino en cuanto sus letras. Estar al lado de ellos es lo máximo”.

El video fue filmado en la ciudad de Miami y dirigido por Carlos Pérez… Sin más lo puedes disfrutar a continuación.