Maribel Guardia luce sus envidiables curvas con entallado y escotado vestido

La costarricense se ha consagrado como una de las mujeres más deseadas de la farándula

Con ese cuerpo de tentación que conserva a sus casi 60 años de edad, Maribel Guardia no tuvo reparo en presumir esa curvilínea figura que vuelve locos a sus fans y levantó suspiros al compartir una foto en su cuenta de Instagram en la que resaltó sus atributos con un modelito que dejó a muchos con embelesados.

La actriz enloqueció las redes sociales al posar con un ajustado y escotado vestido blanco que delineó a la perfección sus prominentes encantos, situación que de inmediato desató toda clase de elogios para la también cantante.

“¡Eres arte chiquita preciosa! Como siempre robándose los corazones del mundo entero con esa belleza y esa forma de ser tan linda que tienes. Te adoro!”.

“Ay no no no, Dios mío, mujer perfecta, MI QUEEN dios santoooooo”.

“Tú tienes pacto con dios o con un demonio… El tiempo pasa y tu cada vez más hermosa!”, fueron algunos de los piropos para la costarricense.

La expareja de Joan Sebastian comenzó su carrera por allá de los años 80 y desde entonces se ha consagrado como una de las mujeres más deseadas de la farándula.

