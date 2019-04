Meghan Markle se tomará tres meses de baja por maternidad tras el nacimiento de su hijo

Un informante asegura que la actriz tomó esta decisión, basándose en que dicho tiempo de maternidad es lo más común en Estados Unidos

Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images

A la espera de que se anuncie oficialmente el nacimiento del primer hijo de los duques de Sussex, quien podría estar a punto de llegar al mundo si no lo ha hecho ya -sus padres aseguraron recientemente que no darían la noticia de forma inmediata-, por lo menos ahora han trascendido algunos detalles sobre los planes que maneja Meghan Markle de cara al necesario período de baja en el que se adentrará tras debutar en la maternidad junto al príncipe Harry.

En este aspecto, y como han revelado fuentes de palacio al diario británico The Sun, la antigua actriz se destacará por retomar su agenda de compromisos públicos más pronto de lo esperado, ya que solo se tomará tres meses de descanso antes de regresar por todo lo alto y nada menos que coincidiendo con el cumpleaños oficial de la reina Isabel II, el cual se celebra en junio con el tradicional desfile militar ‘Trooping the Colour’.

“Meghan ha dejado claro en varias ocasiones que desea volver al trabajo lo antes posible. Es una mujer con mucha determinación y grandes dosis de energía, las cuales deben ir destinadas a continuar con su trabajo solidario como representante de varias asociaciones benéficas“, ha revelado un informante al citado periódico para, a continuación, matizar que la reincorporación se verá sujeta, por supuesto, a los progresos que vaya haciendo la duquesa en su recuperación física.

“Evidentemente, no se ha fijado una fecha exacta para su regreso, ya que todo dependerá de cómo se vaya encontrando a medida que pasan los días. En un principio la baja será de tres meses, ya que su deseo es el de volver a la escena pública para el cumpleaños oficial de la reina y el desfile“, ha añadido.

Otra de las razones que explicarían esa duración estimada de tres meses va ligada al origen estadounidense de la que fuera protagonista de la serie ‘Suits’, ya que en su país de procedencia no sería habitual tomarse bajas maternales tan prolongadas como las que tendrían lugar en el Reino Unido.

“Tres meses es lo común en Estados Unidos. Las mujeres que dan a luz allí no suelen recibir los seis o incluso los doce meses que se pueden tener aquí. Harry también disfrutará de su comprensible baja paternal, aunque todavía no ha decidido cuánto tiempo se mantendrá alejado de sus labores oficiales“, ha asegurado el mismo informante.

