¡No, ésta no es Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, vacacionando en Las Bahamas!

Vanessa Gurrola lo vuelve a hacer "sin querer queriendo"

De nuevo: no, no es Emma Coronel, la esposa de “El Chapo”; y no estaba en Las Bahamas.

Vanessa Gurrola, la llamada doble de la sinaloense, volvió a confundir a usuarios en redes por su gran parecido con la madre de las gemelas del narcotraficante convicto Joaquín Guzmán Loera.

Esta vez fueron unas sugerentes fotos en bikini que circulan en el ciberespacio que habría sido tomadas en medio de unas vacaciones por Semana Santa en las referidas islas.

La también mexicana aprovechó la arena blanca y el mar azul para mostrar sus atributos.

Especialmente, en una foto en la que se le ve de perfil, es inevitable detectar el parecido con Coronel.

De hecho, parece que Gurrola está aprovechando la popularidad que le ha traído las comparaciones.

A finales de marzo, la modelo dijo no le molestan las comparaciones, ya que considera a Coronel una mujer muy guapa.

Sin embargo, dijo no estar tan convencida de que se parezcan tanto, más allá del color de piel y cabello. Cabe señalar que ambas han sido reinas de belleza.

Esa no parece ser la opinión de la mayoría, ya que incluso cuentas falsas bajo el nombre de Coronel han utilizado fotos de Gurrola.

¿Qué piensas tú?