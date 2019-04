Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Rock y funk en español de la mano de Aterciopelados y Los Amigos Invisibles, además de un festival donde las mascotas son las protagonistas destacan este fin de semana

Jueves 25

Musical en Hollywood

El musical “Fiddler in the Roof”, la historia de un padre judío que tiene cinco hijas y que quiere a toda costa mantener la religión fuera de todas las influencias de la época, se presenta por una corta temporada en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles). De martes a domingo en varios horarios; visitar el sitio oficial del teatro para detalles. Las funciones terminan el 5 de mayo. Boletos $49 a $75. Informes (800) 982-2787 y hollywoodpantages.com.

Viernes 26

Expo de mascotas

El fin de semana regresa al OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) la America’s Family Pet Expo, un evento que incluye la exhibición de criaturas de varios estilos y tipos de piel, desde las más peludas hasta las más extrañas que pueden vivir en una casa. Este año, la expo lanza The Lab, un show interactivo en el que los asistentes, los vendedores y las mascotas pueden juntarse para socializar o para aprender más sobre los animales domesticables. Viernes y doming 10 am a 6 pm; sábado 10 am a 7 pm. Boletos $11 a $18; menores de 5 años gratis. Perros $10. Informes petexpooc.org.

Show de rock en español

Dos de las bandas más emblemáticas del rock latinoamericano, Amigos Invisibles y Aterciopelados, ofrecerán un show en The Novo (800 W Olympic Blvd a 335, Los Angeles) en conjunto como parte de la gira que realizan por diez ciudades de Estados Unidos. Ambos grupos presentarán los temas más recientes de sus repertorios. Amigos Invisibles traen bajo el brazo “El Paradise”, que estrenó en 2017, mientras que Aterciopelados “Claroscura”, que sacó al mercado en 2018. 8 pm. Boletos $35. Informes (213) 765-7000 y thenovodtla.com.

Show con La Sonora

La Sonora Dinamita, responsable de éxitos tropicales como “El viejo del sombrerón”, “Qué bello” y “Mil horas”, ofrecerá un concierto en The Mayan (1038 S Hill St., Los Angeles) con la vocalista original de la banda, Vilma Díaz. Además, interpretará muchos otras de las canciones que han hecho famosa a esta agrupación. 9 pm. Boletos $20. Informes (213) 746-4674 y clubmayan.com.

Teatro familiar

Red Bridge Arts y Traverse Theatre Company presentan la obra en inglés “Black Beauty”, que tendrá funciones en The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). Se trata de una historia de esperanza, amistad y valor que mezcla el cuento con música y títeres. Escrita por Andy Manley, Andy Cannon y Shona Reppe. Se recomienda para niños de 5 años en adelante. Viernes 7 pm, y sábados y domingos 2 y 5 pm. Termina el 5 de mayo. Boletos $25. Informes (310) 746-4000 y thewallis.org.

Sábado 27

Makano en concierto

El cantante panameño, Hernán Enrique Jiménez, conocido como Makano, traerá su reggaetón a la ciudad, a Los Globos (3040 Sunset Blvd., Los Angeles). Presentará su álbum “Te amo”. Solo mayores de 21 años. 9 pm. Boletos $33. Informes (323) 666-6669 y clublosglobos.com.

Festival en la playa

Por segundo año consecutivo se efectuará el festival Back to the Beach, una muestra de ska-heavy de los noventa que incluye actos de bandas como blink-182, Goldfinger, Used, Reel Big Fish, Story So Far, Streetlight Manifesto, Aquabats y otras. Es apto para toda la familia. Habrá actividades para personas de todas las edades, como el carnaval de juegos en la playa, y comida y bebida a la venta. Se efectuará en la playa de Huntington Beach (21601 Pacific Coast Hwy., Huntington Beach) Sábado y doming 12 a 9 pm. Boletos $99.99 a $199.99. Informes backtothebeachfest.com.

Exploración de la naturaleza

Como parte del City Nature Challenge, que organiza por cuarto año consecutivo el Natural History Museum, se realizarán una serie de eventos públicos en los que científicos y educadores de este museo mostrarán a los asistentes cómo explorar estas áreas y cómo a tomar fotos de la vida silvestre para la ciencia. Uno será el sábado de 10 am a 3 pm, en el Devil’s Punchbowl BioBlitz (28000 Devil’s Punchbowl Road, Pearblossom); los otros serán el sábado de 10:15 am a 1 pm y el domingo de 10:45 am a 1:30 pm en Point Fermin BioBlitz (Cabrillo Marine Aquarium, San Pedro). La fiesta de identificación de las especies de todas las imágenes será el martes de 10 am a 2 pm en el Natural History Museum (900 W Exposition Blvd, Los Angeles). Todos los eventos son gratuitos, aunque es necesario hacer reservación. Más informes en citynaturechallenge.org.

Domingo 28

Festival de rock alternativo

Dos escenarios, más de una decena de bandas y muchas horas de música es lo que se presentará en el club Catch One (4067 W. Pico Blvd., Los Angeles). Entre los grupos que actúan están Raskahuele, Blanco y Negro, Cerebro Negro, La Muerte, Wet Dream y Los Hijos Desobedientes. Solo mayores de 21 años. 7 pm. Boletos $10 a $13. Informes (323) 737-1159 y catch.one.

Festival de títeres

El Skirball Puppet Festival regresa a este museo (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) para celebrar el arte de los títeres y la magia de los cuentos. En todo el campus, durante todo el día, los titiriteros y artistas presentarán historias clásicas y nuevas a través de una variedad de marionetas; además habrá música en vivo y actividades de arte. Participan creadores como Hobby Ford, Microscope Toy Theater, Los Angeles Guild of Puppetry y Bob Baker Marionette Theater. Para toda la familia. 10 am a 4 pm. Boletos $7 a $12. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.