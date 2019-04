Con la vida en vilo, joven nicaragüense busca asilo en EE UU

Se suma a los miles de jóvenes que han escapado de Nicaragua por miedo a la tortura, la cárcel o la muerte

Alonso Duarte se sumó a la lista de los miles de jóvenes que han huido de Nicaragua por miedo a la cárcel; o lo que es peor, a la muerte.

“Yo no quería huir, pero no me quedó otra opción”, dice Alonso de 36 años de edad, originario de Chontales, Nicaragua.

Una llamada telefónica del líder campesino Medardo Mairena fue la gota que derramó el vaso. “Tienes que irte. Te van a matar o arrestar. No van a tener piedad contigo”, me advirtió.

El muchacho acababa de llegar a su casa. Se sentía desmoralizado porque se habían visto obligado a levantar un bloqueo a una carretera tras las amenazas del ejército de Nicaragua.

“Ya no quedaba ningún tranque (bloqueo) todos los había echado abajo el gobierno. El de nosotros era el último. La idea era mantener esos tranques hasta que el dictador (Daniel Ortega) se fuera”, dice. Mucha de la gente que participó fue víctima de asesinatos y violencia.

Alonso empezó a involucrarse en la lucha social durante el movimiento de resistencia de los campesinos contra el gobierno de Nicaragua hace cinco años, cuando se pretendía construir un canal como el de Panamá que hubiera partido el país en dos. “Eso significaba la destrucción de muchas tierras agrícolas y los campesinos se oponían. Luego quisieron expropiarles las tierras y mataron a muchos niños y campesinos”, dice Alonso.

Como consecuencia de su apoyo a los campesinos fue encarcelado en 2016.

En abril de 2018, volvió al activismo cuando los estudiantes comenzaron a movilizarse y manifestarse contra las reformas al seguro social de Nicaragua que fueron repelidas por el gobierno, y muchos de ellos asesinados.

“Cuando a mi me avisaron que mi vida corría peligro, me fui a las montañas el 12 de julio. Allá anduve huyendo por siete días. Éramos un grupo de jóvenes los que escapamos. Hicimos varios intentos por irnos a Costa Rica. Era lo más cerca. Ya muchos nicaragüenses habían emigrado a ese país”, indica.

Pero solo cinco de ellos consiguieron escapar a Costa Rica. Alonso y un amigo de su barrio Carlos Antonio Solano de 20 años no lo lograron. Regresaron a Managua donde estuvieron escondidos por un mes hasta que alguien les propuso intentar llegar a Honduras.

“No es fácil salir de Nicaragua, porque todo está muy militarizado y hay muchos informantes”, agrega.

Cuando se vio obligado a escapar de su país en medio de las sombras, Alonso dice que se apoderó de él una mezcla de sentimientos de coraje, frustración e indignación. “Vas a un destino incierto. No sabes si vas a lograr huir y salir del país, o si te van a detener y arrestar en el intento”, subraya.

Después de caminar durante dos días, llegaron a Honduras.

En ese país y en Guatemala no estuvieron mucho tiempo debido, explica Alonso, al alto nivel de delincuencia y crimen. Su meta entonces era llegar a México y ahí establecerse.

Fue durante su estancia en México cuando se puso en contacto con algunos nicaragüenses radicados en Estados Unidos que se ofrecieron ayudarlo para que viniera a este país. Algunos se le desaparecieron, pero el nicaragüense Mario Mairena radicado en Los Ángeles persistió en su deseo de ayudarlo.

En México estuvieron varios meses en Tabasco. “Lo más difícil ahí es el miedo a que te agarren y te deporten. También a que te pase algo. Todos nos decían que teníamos que cuidarnos. Es muy difícil pasar desapercibidos porque nos reconocen por el acento inmediatamente”, comenta.

Por fortuna lo más grave que le pasó en México, fue ser estafado por un taxista en Matamoros. Se entregó a las autoridades de migración de Estados Unidos el 29 de enero de este año, casi seis meses después de haber dejado su casa en Chontales, Nicaragua.

Tras un salvaje cuestionamiento hecho por la agente de migración, que no se cansó de insultarlo por atreverse a pedir asilo en los Estados Unidos, a Alonso le aprobaron la entrevista de miedo creíble.

“La agente y yo tuvimos una confrontación muy fuerte, porque ella me decía que nosotros veníamos a tomar los trabajos de los estadounidenses, y yo me defendí duro con argumentos explicándole las razones por las que nos veíamos obligados a salir”, agregó

.Alonso se vino preparado con todo tipo de documentos y pruebas que demostraban su intensa participación política en Nicaragua y las amenazas recibidas.

A él y a su compañero de viaje los mandaron al Centro de Detención de Puerto Isabel, en Texas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Alonso seguía en contacto con Mario Mairena quien le hablaba casi a diario por teléfono; y prometía ayudarlo como su patrocinador. “ICE le llamó a Mario cuando me hicieron la entrevista de miedo creíble para confirmar que me conocía y era mi patrocinador”, explica.

Al mes y medio de estar detenido, pasando las más grandes humillaciones de su vida, Alonso fue liberado el 23 de marzo con el pago de una fianza de 5,000 dólares.

“A Mario, mi patrocinador le tomó dos semanas conseguir el dinero a través de eventos que llevó a cabo en la comunidad de Los Ángeles”, recuerda.

Esas dos semanas fueron las más difíciles de su encierro con ICE. “Me entró mucha desesperación. Tenía miedo que no se consiguiera el dinero y me deportaran a Nicaragua a una muerte segura”, confía.

Pero no fue así, Alonso fue liberado de la detención migratoria. “No salí completamente feliz porque a mi compañero de viaje no le quisieron aprobar una fianza y lo mandaron a un centro de detención en Georgia”.

Exactamente un mes después de haber dejado la detención, Alonso se siente tranquilo para hablar. “Lo que más quiero es obtener el asilo político, ayudar a mi amigo a que salga libre y a que él también pueda obtener este alivio”.

Alonso confía que en el fondo de su corazón, lo que más quisiera es ver a Nicaragua libre. “Desde aquí, creo que puedo hacer conciencia y contribuir a esa causa. Realmente es imperante porque se hace imposible hacer una vida segura en mi país. No existen los derechos humanos”, expresa mientras en su cara se dibuja una sonrisa de esperanza.

A medida que la inestabilidad crece en Nicaragua, el número de nicaragüenses que han huido del país, ha aumentado.

Se calcula que desde 2008 han salido alrededor de 100,000. En Costa Rica hay cerca de 65,000 nicaragüenes exiliados y 35,000 entre Panamá, España y Estados Unidos.