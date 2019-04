Los beneficios de tener una pareja feliz

Tener una pareja que esté de buen humor y sea feliz es un plus en cualquier relación. Ahora las investigaciones han demostrado que los beneficios son muchos más que los que pensabas: tener una pareja feliz puede alargar tu vida.

“Los datos muestran que la satisfacción con la vida del cónyuge se asoció con la mortalidad, independientemente de las características socioeconómicas y demográficas de los individuos o su estado de salud física”, dijo la autora del estudio Olga Stavrova, investigadora de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos, en un artículo publicado en Association for Psychological Science.

Más que la satisfacción personal, la felicidad de los esposos fue un mejor predictor de la mortalidad de los participantes. Aquellos que tenían un compañero feliz al comienzo del estudio tenían menos probabilidades de fallecer en los próximos ocho años en comparación con los participantes que tenían compañeros menos felices.

Los resultados se obtuvieron a partir de una encuesta hecha a 4,400 parejas en Estados Unidos que tenían más de 50 años de edad, financiada por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Las muertes de los participantes durante los más de ocho años que duró el estudio fueron rastreadas utilizando el Índice Nacional de Muertes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) e informes de los cónyuges.

La investigación no solo demuestra que el entorno social inmediato de los individuos influye en su salud, también da una visión más amplia de cómo impacta la personalidad y el bienestar de los otros en ese entorno social. “Si tu compañero está deprimido y quiere pasar la noche comiendo papas fritas frente al televisor, así es como terminará luciendo tu velada”, explicó Stavrova.

Por ejemplo, las personas que tienen un esposo feliz y activo, posiblemente tengan un estilo de vida activo, y viceversa. Es por eso que la satisfacción con la vida de la pareja puede tener consecuencias importantes para la salud y la longevidad.

El secreto para sentirse bien

Varias investigaciones han relacionado la satisfacción con la vida y la salud. En el caso de la investigación de Stavrova fue evidente la conexión entre la mayor satisfacción con la vida de la pareja y un estilo de vida más saludable y una menor mortalidad, pero hay más.

En otro estudio reciente publicado en la revista Psychology of Religion and Spirituality encontraron que no solo hay personas que, ciertamente, se sienten más satisfechas con su vida. Y esa sensación tiene que ver con las conexiones.

Lo que no hacen las parejas felices

Las personas que creen en la unidad, que todo en el mundo está conectado o se relaciona de alguna manera, están más satisfechas que las que no, según la investigación, y eso va más allá de las creencias religiosas. La idea de la unidad, más que un estado de ánimo, es una actitud general hacia la vida.

Los hallazgos sobre el tema indican, además, que quienes que se sienten más satisfechos en la vida experimentan beneficios como un mayor rendimiento académico en personas más jóvenes y una mejor salud en la vejez. Y fortalecer la conexión con el mundo y el entorno a través de actividades como el yoga o la meditación, los deportes y otras actividades tiene el potencial de mejorar la vida de las personas.

Más para leer sobre parejas: