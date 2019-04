Los ex de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa y Colate, se unen en su contra

View this post on Instagram

Paulina: No tienes vergüenza de interponer una demanda contra Colate, con todos los detalles que le pones e inventas,cuando tu tienes ya casi 5 meses sin darme informacion de Eros? Ni fotos,ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada…ademas dejas al bebe con quien tu quieres… Por otra parte Tu, no permites, que mi hijo conviva con sus Hermanos,Primos, Tios y Abuelos aca en Mexico y logicamente lo haces, para que el bebe este alejado de sus raices y asi conozca de donde viene y quienes son su familia paterna…todavia no logro entender por que negarle el amor de su familia al bebe? creo que tu prefieres que el niño crezca encerrado como tu, sueles hacerlo….. Entonces..tu? De que la juegas? Que no…que eres una Gran Mujer de Paz? Que Roll juegas de la Superstar o Celebridad ejemplar?? Te falta mucho mija, para parecerte a varias Mamas que conozco… Voltea a tu alrededor!! La gente es mas Humilde hoy en dia… Que no… que tu quieres a los niños? Que no… quieres se desarrollen con amor?? Si siempre haz navegado con esa bandera de PAZ y AMOR, por que no la ejerces de verdad?? En el Teleton dijiste que todo era, por y para, el bien de los niños!!! Pena te deberia de dar, decirlo, frente a las camaras. Por favor!!! No te queda hacerla de Victima y de la Buena mujer y Super Mama ! Cuando tu bien sabes, que No lo eres…. Lo que pasa es que nadie te conoce Bien….. invitalos a vivir contigo!!! Que no te angustie mi mensaje… si mi maestra fuiste tu. Pd. Copienlo rapido, que luego luego los.borro.