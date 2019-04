Mujer despierta tras estar 27 años en estado de coma

Muchos casos como el de Munira Abdulla se consideran raros, mientras que los creyentes lo atribuyen a un milagro. La mujer (de 32 años al accidentarse) estuvo en coma y despertó tras 27 años, cuando ya nadie tenía esperanzas, sólo su hijo, quien tenía 4 años cuando se produjo el siniestro.

Abdulla es de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y sufrió un grave accidente automovilístico en 1991, lo que la llevó a un estado de coma en el que permaneció hasta 2018.

Despertar del coma -un estado de inconsciencia donde una persona no responde y no puede ser despertada- se hace más improbable a medida que pasa el tiempo.

Un caso similar es el Martín Pistorius, un joven sudafricano que estuvo 12 años en coma y reveló una historia impactante. Tras pasar unos años en estado inconsciente, despertó y comenzó a escuchar todo, pero no podía comunicarse: estaba al tanto de quién lo visitaba y entendía todo lo que hablaban, para él era desesperante pero nada podía hacer.

Finalmente, su aromaterapeuta se dio cuenta de que estaba consciente y le realizaron pruebas que lo confirmaron. Literalmente, volvió a vivir en 2015; se sometió a varios tratamientos y pudo salir adelante. Actualmente, está casado, es universitario y se dedica al diseño web.

El coma puede ser resultado de una lesión cerebral, como una herida grave en la cabeza o un derrame cerebral. O ser causado por una intoxicación severa por alcohol o una infección cerebral (encefalitis), informan Los Institutos Nacionales de Salud de Reino Unido (NHS).

La historia de Abdulla

La mujer viajaba en auto con su cuñado, estaba sentada en el asiento trasero y cuando vio el autobús de frente con el que finalmente impactaron, abrazó a su hijo Omar para protegerlo.

Omar Webair tenía 4 años y salió ileso del accidente. Abdulla quedó muy grave y entró en estado de coma. Pasó por muchos traslados en medio, por cambios y restricciones en el seguro de salud, pero su hijo luchó todos estos años porque tenía fe que su madre algún día despertaría. En 2018, la mujer recuperó el conocimiento en un hospital alemán, informa BBC Mundo.

Omar habló sobre el accidente y sobre el progreso de su madre luego de años de tratamiento en una entrevista con el periódico The National, de los Emiratos Árabes Unidos. “Nunca la abandoné porque siempre tuve la sensación de que algún día se despertaría” dijo Omar.

“La razón por la que compartí su historia es para decirle a la gente que no pierda la esperanza de sus seres queridos; que no los considere muertos cuando están en ese estado”, agregó.

Una larga estadía en hospitales

Abdulla fue trasladada al hospital y luego a Londres. Allí, se declaró que estaba en un estado vegetativo, que no respondía, pero que podía sentir el dolor, según informó The National.

Luego fue derivada a Al Ain, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos donde ella vivía, y fue cambiada a varias instalaciones médicas por la cobertura de salud. En 2017, un organismo gubernamental en Abu Dhabi, ofreció una subvención a la familia para que Abdulla fuera trasladada a Alemania. Allí fue operada varias veces y se le realizaba fisioterapia para evitar la parálisis de sus miembros.

Luego de transcurrido un año, Omar discutió con una enfermera del hospital delante de su madre. “Hubo un malentendido en la habitación y creo que ella sintió que estaba en riesgo, lo que le causó una conmoción”, dijo Omar.

“Ella hizo sonidos extraños y yo seguía llamando a los médicos para que la examinaran, me dijeron que todo era normal. Luego, tres días después, me desperté con el sonido de alguien que gritaba mi nombre” declaró emocionado.

“¡Era ella! me llamaba por mi nombre, yo volaba de alegría; durante años he soñado con este momento, y mi nombre fue la primera palabra que dijo. Ella se volvió más receptiva, y ahora puede sentir dolor y tener algunas conversaciones” dijo Omar.

¿Es posible salir del coma?

Alguien que está en coma se encuentra inconsciente y tiene una actividad cerebral mínima. Están vivos, pero no pueden ser despertados y no muestran signos de conciencia. No pueden comunicarse o moverse voluntariamente, y los reflejos básicos, como toser y tragar, se reducen considerablemente.

Un coma generalmente dura solo unas pocas semanas, luego la persona puede comenzar a despertarse gradualmente y adquirir conciencia, o progresar a un estado diferente de inconsciencia llamado estado vegetativo o estado de conciencia mínima.

Según el NHS, algunas personas pueden recuperarse gradualmente, mientras que otras pueden no mejorar durante años, si es que lo hacen. Quien se despierta de un estado de coma generalmente vuelve gradualmente. Puede estar muy agitado y confundido al principio. Algunos quedan sin secuelas, mientras que otros necesitan terapias de por vida.

Las posibilidades de que alguien se recupere de un coma dependen en gran medida de la gravedad y la causa de su lesión cerebral, de su edad y de cuánto tiempo han estado en coma. Pero es imposible predecir con precisión si la persona finalmente se recuperará, cuánto tiempo durará el coma y si tendrá algún problema a largo plazo.

¿Cuánto tiempo se debe tener esperanza?

Alan Hall, investigador de la Universidad de Carolina del Sur, en EE.UU. estuvo un largo tiempo luchando, acompañando y esperando a que su hermano salga de un estado de coma. Finalmente, luego de 2 años, éste despertó.

“Yo personalmente nunca me rendí. Sin embargo, la mayoría lo hace demasiado pronto, en mi opinión. Los médicos, las enfermeras, la administración del hospital, todos bajo la presión de las compañías de seguros, alientan la desconexión de los pacientes en coma demasiado pronto. Cuesta mucho mantener a un paciente en coma. Personalmente tuve que pelear con todos” dijo Alan.

“Aferrarse a la esperanza con un paciente en coma es muy estresante. Es una apuesta. Cada día, inviertes más tiempo preocupándote por ellos, sin la seguridad de que alguna vez se recuperarán”. Pero su hermano lo hizo, necesitó tratamiento y aún sigue en recuperación, pero cada día progresa más y más, dijo Alan al contar su caso en Quora.com.

