Pablo Montero olvida los escándalos

El cantante, que será el plato fuerte de la Fiesta Broadway, dice que ya maduró y que ahora disfruta su etapa como padre

Pablo Montero ha dado poco de que hablar en los últimos meses. Tal parece que los escándalos de divorcios, demandas por paternidad, acusaciones de infidelidad y quejas por su comportamiento en producciones de televisión quedaron atrás.

Él atribuye este cambio de actitud a cuatro poderosas razones.

“Tengo a mis hijos, y ahora estoy dedicado al trabajo y a hacer buenos conciertos”, dijo el cantante de música ranchera. “[Tengo que] darles un buen ejemplo a mis hijos y al público”.

Precisamente, Montero, de 44 años, hablaba desde San Miguel de Allende, un pintoresco pueblo mexicano, un día después de haber ofrecido un show en Salamanca, una ciudad cercana, en donde reunió a más de 20 mil personas, según cifras que él mismo proporcionó.

“Ya estoy más tranquilo [por] la edad. Cuando estás más joven pasas por todo eso; todo el mundo pasa por eso, andas de rebelde”, dijo.

Sin embargo, su rebeldía se extendió hasta más allá de los 40 porque hace poco más de dos años fue despedido de una serie en México supuestamente por indisciplina. En aquella ocasión, el artista fue la nota de farándula durante varias semanas porque además de las constantes quejas de Nathalie Lartilleux, la productora que lo contrató, varios medios reportaron que sus problemas con el alcohol habían sido la verdadera causa de su destitución, algo que él negó vehementemente.

Ahora la situación es otra con Montero, puesto que recientemente pudo reivindicarse como actor cuando fue contratado para participar en la bioserie sobre Silvia Pinal, donde interpretó al lado de Itatí Cantoral a Gustavo Alatriste, una de las parejas que tuvo la octogenaria actriz mexicana.

Eso sí, no le hablen de “Rica Famosa Latina”, la serie de la cadena Estrella TV donde participa Sandra Vidal, madre de su hijo Pablo, que en varias ocasiones lo ha acusado de no proveer manutención al hijo que procrearon juntos.

“Puras locuras en ese programa; está horrible”, dijo el artista, que será el plato fuerte de este domingo en la Fiesta Broadway, la celebración del 5 de Mayo que tendrá lugar en las calles del centro de Los Ángeles.

Actualmente, y hasta que no lo desmientan las tres mujeres con las que tuvo a sus cuatro hijos, Montero está a cargo de “”Danielito”, de 12 años, Pablito”, de 11, “Carito”, de 7, y “Danielita”, de 5. El mayor vive en Los Ángeles, el segundo en Costa Rica y las dos menores en Cancún, México; todos con sus respectivas mamás.

Y no hace falta insistir para que el cantante dé detalles de sus vidas y diga lo orgulloso que está de los logros de sus hijos. Por ejemplo, relata que Daniel es muy bueno para los estudios y que juega fútbol; que Pablo es arquero y que toca el piano y el violín. Que Carolina maneja barcos de vela y está en gimnasia olímpica, y que a Daniela le gusta cantar, como a él.

¿Qué tiene que viajar para verlos? Ese no es problema porque a Montero le encanta ir de un lugar a otro.

“Pues así me tocó, y ni modo”, dijo.

Las buenas noticias no paran ahí para Montero, pues dice que este año estrenará un disco que incluirá una canción que Marco Antonio Solís está escribiendo para él. Además, por primera vez en su carrera, grabará una cumbia inédita, que cantará con un grupo famoso del que no quiso dar el nombre.

La próxima noticia que se tendrá de él será cuando se case, dijo.

“No, ya no, no creo [que me volveré a casar], solo novias”, dijo. “Ahorita a dedicarle tiempo a mis hijos”.

En detalle:

Qué: Pablo Montero

Cuándo: domingo, 11 am a 6 pm

Dónde: Fiesta Broadway, en el centro de Los Angeles (frente al Grand Park)

Cómo: entrada gratis; informes fiestabroadway-la.com