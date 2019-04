Terrible traición de Lupe a Ramiro, fractura al emblemático Grupo Bronco

Hicieron historia juntos, pero las cosas son muy diferentes ahora

El Grupo Bronco hizo historia en el mundo del regional mexicano en la década de los 90, con éxitos como “Que no quede huella”, traspasaron la frontera de la música y se convirtieron en un fenómeno cultural. No se puede olvidar su intervención en telenovelas de Televisa.

El presente le otorgó un resurgimiento, pero también un amargo desencuentro entre dos de sus fundadores: Lupe Esparza y Ramiro Delgado.

Ramiro, acordeonista y compadre de Lupe, reveló al programa “Hoy” que el vocalista de la agrupación lo ha maltratado y lo ha traicionado.

“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, expresó el músico.

De la alineación original de Bronco poco queda. Lupe, Ramiro, Javier Villarreal y José Luis Villarreal, mejor conocido como “Choche”, comenzaron en los 80. Ahora son tres hijos del vocalista los que dan vida a Bronco.

“Me pagaron como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo. Entonces me dijeron ‘si no te parece aquí le paramos'”, dijo Ramiro.

Lupe no se ha pronunciado al respecto, pero en la última presentación de Bronco, ya no se le vio sobre el escenario.