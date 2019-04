VIDEO: El polémico “Rey de Instagram” da de comer a un oso adiestrado en su fiesta privada

Dan Bilzerian aseguró ser un "amante de los animales" pero muchos usuarios de la red social no opinan lo mismo

Una controversia más se suma a la creciente lista de disparates del autoproclamado”rey de Instagram”. Esta vez el millonario Dan Bilzerian se metió con los osos (y con los defensores de los animales). El polémico instagramer subió un video el pasado 20 de abril (día de la marihuana) en el que se ve cómo alimenta a un oso adiestrado durante una fiesta privada en una mansión de Los Ángeles. El comentario que acompaña la imagen: ”Cuando tu chica tiene hambre”.

El oso era un ejemplar de Kodiak, la subespecie más grande oso pardo, que puede llegar a pesar 650 kilos. Llevan el nombre del único lugar en el que viven en libertad: el archipiélago de Kodiak, en Canadá.

El video del millonario estadounidense de 38 años se hizo viral en poco tiempo entre sus casi 27 millones de seguidores y ya ha alcanzado más de 15,5 millones de reproducciones. Entre la también alta cifra de comentarios, los más numerosos son los que critican la “deplorable” actitud de Bilzerian.

La asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) también se sumó a la condena que habían hecho los usuarios. “Los osos tienen que estar en la naturaleza, no en cautividad” – dijo a la revista People Lisa Lange, vicepresidenta de PETA. “PETA está pidiendo a las autoridades que le retire la licencia al expositor de animales Steve Martin y al hombre que lo contrató para este truco tan peligroso” – añadió Lange.

Además, la organización escribió una carta al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y al Departamento de Servicios Animales de Los Ángeles. En ellas, los defensores de los animales denunciaron que el instagramer no tenía los permisos para realizar ese tipo de evento y que el oso estaba demasiado cerca de los espectadores.

Bilzerian respondió a las críticas declarándose amante de los animales en conversaciones también para People. Es bastante obvio que me encantan los animales. Dejé de cazar hace mucho tiempo. He tuiteado ‘sólo deberías matar a un animal si vas a comerlo” – declaró el millonario. En esta misma entrevista, “el rey de Instagram” carga contra PETA al considerar que la organización quiere aprovecharse de lo que sea popular en Internet y viene a por mí”.

Sin embargo, a juzgar por su Instagram le gustan los animales adiestrados para poder sacarse fotos con ellos y compartirlas en sus redes sociales: