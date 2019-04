El género urbano opacó al pop y al regional mexicano en los Premios Billboard 2019

Ozuna se coronó como máximo ganador con 11 estatuillas

El género urbano opacó al pop y al regional mexicano en los Premios Billboard a la Música Latina 2019, entre los que más escucha el público hispano en Estados Unidos.

Anoche, en Las Vegas, el puertorriqueño Ozuna, quien semanas atrás protagonizó un escándalo por un video sexual, se coronó como máximo ganador, con 11 estatuillas (cinco como solista, y el resto, en colaboración con colegas); había obtenido 23 nominaciones.

“A todos los soñadores que están ahí, a los jóvenes, no dejen de luchar, no importa que les digan que no pueden, no importa, ustedes deben creer en ustedes”, expresó el reggaetonero al final de la ceremonia, premiado como Artista del Año.

Anuel AA, el eterno enamorado de Karol G, obtuvo el premio en el rubro Artista del Año Debut; Bad Bunny se impuso como Artista del Año en Redes Sociales y sumó otros tres triunfos, y CNCO ganó como Artista Pop Latino del Año, Dúo o Grupo.

Y la sorpresa la dio Banda MS, que se impuso en la categoría Hot Latin Songs como Artista del Año Dúo o Grupo, además de que Romeo Santos, quien regresó con Aventura y cantó con sus compañeros en vivo, se quedó con tres reconocimientos.

Al dominicano Juan Luis Guerra le tocó recibir el Premio a la Trayectoria de parte del organismo que monitorea y cuantifica el éxito radiofónico y online de la música, y lo recibió de parte de su colega y amigo Juanes.

Esta fiesta latina fue la plataforma de lanzamiento en directo de nuevas colaboraciones de muchos de los exponentes del reggaetón, invitados o nominados: “Parecen Viernes”, con Marc Anthony; “Aullando”, de Romeo y Wisin y Yandel; “Pretend”, con CNCO, y “Te Robaré”, con Nicky Jam y Ozuna.

Y el poder femenino lo representó en el escenario Rosalía, quien cantó con J Balvin y El Guincho su éxito “Con Altura”, además de Anitta y Becky G, quienes sumaron esfuerzos para deslumbrar con “Banana”, y diversas presentadoras invitadas, como Marjorie de Sousa, Sofía Reyes, Natti Natasha y Kany García.

POR: Juan Carlos García