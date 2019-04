Instagram: ¿eres capaz de encontrar las claves ocultas en la primera imagen de la CIA en la red social?

La agencia de inteligencia estadounidense estrenó cuenta en Instagram. Su primera publicación contiene una fotografía llena de mensajes ocultos

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) se estrenó en Instagram, dando a potenciales agentes una misión que cumplir.

Conocida por sus operaciones secretas, por su discreción y por sus sofisticados métodos de espionaje, la CIA ha hecho gala de su fina ironía al unirse a esta red social.

“Somos la primera línea de defensa del país”, dice la agencia en la biografía de su cuenta.

El mensaje en Instagram incluye una fotografía de un escritorio sobre el cual están colocados una serie de objetos curiosos: desde una peluca rizada de color gris hasta una pila de billetes extranjeros.

La fotografía, tomada en los cuarteles generales de la CIA en Langley (estado de Virginia), tiene una leyenda críptica que dice: “I spy with my little eye…” (“yo espío con mi ojo pequeño…” una frase que es la versión anglófona del juego “Veo, veo…”).

El reto, al parecer, es identificar los objetos en la imagen. Y para dar una pista, un portavoz de la CIA le dijo a la cadena de noticias estadounidense CBS News que muchas de esas cosas pertenecen a agentes en activo.

Reuters La directora de la CIA Gina Haspel reveló que la nueva cuenta forma parte de los esfuerzos de la agencia por adaptarse a la era digital.

La cuenta en Instagram fue abierta como parte de la estrategia de la CIA para reclutar a una nueva generación de funcionarios y analistas.

La mayor parte de los usuarios de esa red social tienen menos de 30 años.

“Unirnos a Instagram es otra vía a través de la cual estamos compartiendo las historias de la CIA y de reclutar a estadounidenses talentosos para trabajar aquí”, dijo el portavoz.

“A través de la cuenta, daremos pequeñas muestras de la vida dentro de la agencia, pero no podemos prometer que publicaremos selfies desde lugares secretos“, agregó.

La directora de la CIA, Gina Haspel, anunció planes para lanzar la cuenta la semana pasada, durante su participación en una conferencia en la Universidad Auburn, en Alabama.

¿Cuáles son los objetos?

CIA Algunos de los objetos de la imagen pertenecen a empleados de la CIA.

A continuación presentamos una lista que no es, de ninguna manera, exhaustiva:

Una planta, incluida como una irónica referencia a los agentes “plantados” en el exterior como parte de sus labores de inteligencia. Un reloj cuyas manillas marcan las 8:46, la hora a la que un avión chocó contra la . Un mapa de China, uno de los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos. Un búho dorado, representación de Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Fue ofrecida por el Jefe de Operaciones de la CIA, Andy Makridis. Parece ser un amuleto contra el mal de ojo. ¿Quizá en representación de los peligros que enfrentan los agentes de la CIA? Una obra gráfica que representa a Tony Méndez, un funcionario de la CIA que se hizo pasar por cineasta para rescatar a seis rehenes de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1980. Un par de gemelos, supuestamente utilizados por los agentes de la CIA para identificarse entre ellos. Una peluca gris, probablemente utilizada por agentes encubiertos de la CIA. Un carnet de identificación con una fotografía de Gina Haspel. Una bolsa de papel con el letrero de “alto secreto”, utilizada por los agentes para destruir evidencias.

Haspel explicó que la cuenta en Instagram es un ejemplo de cómo el servicio de inteligencia está buscando modernizarse en la era digital.

Sin embargo, la CIA no es nueva en las redes sociales. Desde 2014 ya contaba con cuentas en Twitter y Facebook.

Entonces, con su primer tuit (“No podemos confirmar ni negar que este sea nuestro primer tuit”), tuvo un tono bromista similar al adoptado ahora en Instagram, matizando su reputación de agencia temible.

