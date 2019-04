¿Se debe conducir después de fumar marihuana?

Consumir marihuana no causa un deterioro tan notable como el del alcohol, pero sí afecta los sentidos. Aunque se trata de una droga legal en buena parte de Estados Unidos, todavía no hay pruebas para detectar sus efectos a la hora manejar un auto y muchos conductores no ven los riesgos.

La marihuana puede afectar a cada persona de manera diferente. El Instituto Nacional para el Abuso de Drogas (NIDA, por su sigla en inglés) explica que todavía hay mucho por investigar y comprender sobre los efectos de la droga en la salud.

Lo que sí está claro es que se trata de una sustancia psicoactiva que puede cambiar la forma como funciona el cerebro. En grandes dosis o si tiene un alto contenido de THC, la droga puede causar psicosis breve y dificultar entender lo que es o no real, según el NIDA.

A propósito de su uso a la hora de guiar un automóvil, se acaban de publicar los resultados de una encuesta hecha a conductores de una carretera de Washington: el 14,1% de los que llevaban niños en el aut dio positivo para el THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. Fueron más de 2,000 conductores los encuestados y el 17.7% de los que andaban sin pequeños también dio positivo en el análisis.

En el sondeo también evaluaron si los conductores habían bebido y les hicieron preguntas sobre ciertos hábitos. Los resultados fueron reveladores: la mayoría de los que tenían niños en el auto dijo que no manejaba si había bebido alcohol (ningún participante con niños tuvo concentraciones de alcohol por encima del 0,08%); en cambio, tener un menor en el automóvil no afectó la decisión de conducir, luego de consumir marihuana.

Los autores también encontraron que la mayoría de los encuestados afirmó que era “muy probable” que la marihuana afectara la conducción y, aún así, algunos no reconocieron el riesgo de deterioro; y quienes pensaron que no era probable que la droga influyera al manejar eran más propensos a tener un resultado positivo.

Al no existir pruebas de control para detectar el THC en la sangre o la saliva, como las del alcohol, no está claro si la droga afectó a estos conductores ni qué tanto los puede haber afectado.

La necesidad de controles precisos

“Actualmente, se están desarrollando y validando varias pruebas diferentes para detectar si hay drogas presentes, incluidas las pruebas de saliva e incluso de aliento para el THC”, escribió en el informe una de sus autoras Angela Eichelberger, especialista del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras. Sin embargo, explicó, todavía hay una necesidad de medidas confiables y válidas de deterioro y las personas tienden a pensar que la marihuana tiene menos probabilidades de perjudicar la conducción que el alcohol.

Los gobiernos estatales están probando formas de garantizar que el uso recreativo de la marihuana no cree nuevos riesgos para la salud pública. Pero definir qué tan drogada está una persona como para sentarse frente al volante no es tan sencillo.

La nueva adicción que crece entre los jóvenes

Los análisis de sangre y orina existentes pueden detectar el uso de marihuana, sin embargo, a diferencia del alcohol, esta droga permanece en el cuerpo durante mucho tiempo y los exámenes no pueden especificar si fue consumida el mismo día o antes. Los resultados tampoco señalan el nivel en el que un conductor estaría bajo la influencia de la sustancia.

“Es un problema realmente difícil”, declaró a NBC News Keith Humphreys, un profesor de psiquiatría experto en políticas de drogas de la Universidad de Stanford en California, estado donde el uso de la marihuana recreativa se legalizó en 2016. Agregó que es complicado tener buenas evidencias para evaluar el nivel de deterioro, incluso si se sabe que alguien ha estado usando la droga.

“Aunque existen límites legales de edad para comprar y usar (marihuana), según investigaciones anteriores que examinan problemas de peligro para niños, los niños muy pequeños son realmente vulnerables a la discapacidad del conductor”, explicó otra de las autoras de la encuesta Tara Kelley-Baker, de la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico en Washington. Para los autores, los estados deben tener en cuenta múltiples factores al legalizar la marihuana.

