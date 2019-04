20 estudiantes se suicidan luego de conocer los resultados de un importante examen escolar

El terrible caso sucecidió en la India

Un terrible caso de suicidio colectivo se presentó en India la semana pasada luego que 20 estudiantes se quitaran la vida luego de que recibieran los resultados de un importante examen académico.

La Junta de Educación Intermedia (BIE) anunció sus puntajes en los exámenes, que según Khaleejtimes han sido marcados en controversia luego de que hubo discrepancias en los resultados.

Casi un millón de estudiantes tomaron los exámenes entre febrero y marzo, y casi 350,000 estudiantes lo reprobaron, lo que provocó protestas generalizadas de padres, grupos de estudiantes y partidos políticos.

Una estudiante llamada Sirisha estaba fallando en biología y se prendió fuego en su casa en el distrito de Narayanpet el sábado pasado, informó el Khaleejtimes .

El jueves, el Ministro Principal K. Chandrashekhar Rao ordenó el recuento y la re-verificación para todos los estudiantes que perdieron sus exámenes, mientras instaba a los estudiantes a no suicidarse, y agregó que no aprobar los exámenes no significaba el final de sus vidas.

Según los padres, lo que causó que los estudiantes se suicidaran fue un error de parte de la firma de soluciones de software, Globarena Technologies Private Limited, que había sido contratada por Telagana BIE para desarrollar software para procesar el examen.

El diario local informó que más de 50,000 estudiantes que aprobaron el examen solicitaron una nueva verificación porque no estaban satisfechos con sus resultados.

Por su parte grupos estudiantiles solicitaron 25 lakh unos $36,000 dólares como compensación para las familias de cada estudiante que se suicidó.

En 2017, las regiones de Andhra Pradesh y Telangana de la India registraron más de 50 suicidios de estudiantes entre septiembre y octubre.