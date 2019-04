Bobby Brown arremete contra Chris Rock por una broma de mal gusto sobre Whitney Houston

"Pensaba que eras amigo de la familia", dijo sin cortapisas

El afilado sentido del humor que siempre ha desplegado el actor y cómico Chris Rock a lo largo de su dilatada trayectoria profesional le ha llevado esta semana a protagonizar una desagradable polémica a cuenta de su decisión de utilizar a la fallecida Whitney Houston -concretamente a su adicción a las drogas- como objeto de sus chistes, provocando un sinfín de críticas entre las que destaca, sobre todo, la del exmarido de la fallecida estrella de la música, el cantante y productor Bobby Brown.

Aunque el artista no ha tardado de borrar el comentario que añadió a un ‘meme’ de Whitney que originalmente la retrataba con cara de pocos amigos bajo el título: “Yo, sentada en una reunión que podría haberse despachado con un email”, la broma de mal gusto no ha pasado desapercibida para numerosos internautas y estos no han tardado en reprocharle el uso de su dramática dependencia del alcohol y la cocaína en clave de humor: “Date prisa, tengo un montón de crack que fumar”, reza el chascarrillo de Chris que ya ha sido eliminado para evitar una mayor repercusión.

El que fuera marido de Whitney Houston desde 1992 hasta 2007, al que por otro lado muchos atribuyen la caída a los infiernos de la diva tanto por lo tormentoso de su matrimonio como por el hecho de que él solía consumir estas sustancias con ella, ha cargado en términos muy duros contra Chris Rock por la falta de sensibilidad que este habría mostrado a la hora de abordar con frivolidad un tema tan delicado y doloroso para la familia.

“En estos momentos de empoderamiento femenino, has optado por emplear tu tiempo en humillar a nuestra reina. Pensaba que eras un amigo de la familia”, le ha dirigido Bobby Brown al tiempo que dejaba patente su más profunda decepción, sobre todo si se tienen en cuenta los lazos personales que le unían a Chris y el renovado aprecio que parece sentir por las mujeres en general.