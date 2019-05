‘Dale una faja a Adamari López’: Los brutales ataques contra Carolina Sandoval en Instagram por ‘faja diamante’

La presentadora de "Suelta la Sopa" no se escapó del "veneno" de sus fans

Carolina Sandoval se hace llamar “la reina de la faja” y no tiene ningún empacho de hasta mostrar como se la pone. La presentadora de “Suelta la sopa” no se toma las críticas personales ya que es una mujer segura de si misma.

Está de ejemplo lo que ocurrió la semana pasada en su paso por los Premios Billboard en donde fue duramente criticada por sus fans por el vestido color verde limón que llevó a la gala en Las Vegas. “La Venenosa” respondió riéndose y colocando memes que le habían hecho llegar.

En una de sus recientes publicaciones presumió un look que usó dentro del programa de entretenimiento en Telemundo. “Mi ‘insta collage’ del día para ustedes con todo y mi faja diamante”, escribió.

Los fans no tardaron en responder e inclusive le tocó un insulto a la queridísima Adamari López.

“Por favor dale una faja a Adamari López que ustedes son buenas amigas … tu te ves muy regia. Ella necesita una ayudita, con todo respeto”, escribió un fan de la conductora.

Algunos de sus admiradores apreciaron que no se viera tan estrafalaria como en otras ocasiones.

“Que linda te ves cuando no tratas de ser exageradamente llamativa y el cabello corto te luce mucho, no con esas cosas extrañas. Te ves super fina”, el usuario comentó. “Eres única, te admiro”, otra fan agregó. “Que hermosa mi Caro, nunca dejes de darnos estos momentos de felicidad”, otro admirador escribió.

Aunque también no pudieron faltar los ataques brutales contra Sandoval.

“Se pasaron con el Photoshop”, un usuario criticó. “Venenosa asquerosa”, otro usuario añadió. “Esa chaqueta no te pega para nada, me gustan tus looks pero este no”, sancionó una de sus admiradoras.