El rock en español pega fuerte en Texas y tendrá su festival en Houston

El movimiento del rock ha logrado imponerse en los escenarios tejanos gracias a bandas originales

HOUSTON-. El rock en español se resiste a morir. Es rebelde, atrevido y terco. Su esencia permanece intacta en el corazón de los rockeros y en Texas el movimiento ha logrado imponerse en los escenarios gracias a bandas originales.

El brote de bandas tributo por todos los rincones del estado de la estrella solitaria ha generado un resurgimiento del rock muy especial. La música de bandas como Caifanes, Enanitos Verdes, Maná, El Tri, Maldita Vecindad, Soda Stereo, Molotov, Cafe Tacuba, Elefante, entre otras, logró inspirar a grupos de rock por todo Texas.

El rock en español en Houston por ejemplo ha encontrado un rincón en el Pub Galleria donde cada fin de semana se presentan bandas haciendo tributos y tocando su música original.

El rock sin duda sigue pegando fuerte, evidencia de esto es que este fin de semana en Pub Galleria (3, 4 y 5 de mayo) se llevará a cabo el Rock Animal Fest 2019, y será más grande que nunca.

“Por primera vez vamos a tener un festival de tres días, también va ser la primera vez que tendremos bandas de otras partes del estado y artistas de renombre como Natalia Marrokin de la Ciudad de México”, dijo Ivan Oropeza, organizador del Rock Animal Fest 2019.

En el festival también es notoria la inclusión de artistas femeninas.

“El festival tiene una gran diversidad de subgéneros del rock y una que otra sorpresa de grupos que tocan blues, R&B y algo más”, agregó Oropeza, que también es vocalista del grupo Vagabundos, que hace tributo a Héroes del Silencio y Enrique Bunbury.

Una de las bandas que ha logrado imponerse en la escena del rock en Houston es The Glass, no solamente por el gran tributo que le hacen a Soda Estereo, sino por su música original, que estará siendo presentada en este festival.

En el evento también participarán artistas locales de arte urbano como Jorge Alberto Contreras también habrá comida y otras actividades.

El festival arranca el viernes a las 9 p.m. con una celebración a lo grande y gratuita. El sábado y domingo las bandas comienzan a tocar a las 4 p.m.

El Pub Galleria se encuentra ubicado en el 5636 Richmond Ave. esquina con Chimney Rock. Mayores informes en Facebook Rock Animal Houston.

Bandas:

Natalia Marrokhin (Mexico D.F, Mexico)

Karina Nistal (Houston, Texas)

The Glass (Houston, Texas)

NICO (Houston, Texas)

Umanh Loops (McAllen, Texas)

Sonid (El Paso, Texas)

Conflikto (Houston, Texas)

Pablo Bell y Los Astronautas (Houston, Texas)

Vulgo (Houston, Texas)

Sin Apuros 66 (Houston, Texas)

Red Iris (Houston, Texas)

deSangre (Houston, Texas)

Instinto Astral (San Antonio, Texas)

BeSomeone (Houston,Texas)

Ari (Houston, Texas)

Santa Oscuridad (Houston, Texas)

Anchor The Mamooth (Houston, Texas)

Papichulo (Dallas, Texas)

Fuera D’servicio (Forth worth, Texas)

No Te mueras en Mi casa(Houston, Texas)

Bomba Chica(Houston, Texas)

Milicia (Houston, Texas)

Gran Andes (Houston, Texas)