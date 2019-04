Esta marca de Unilever donará el 100% de sus ganancias para ayudar a las personas sin hogar

Los productos son hechos a mano, 100% veganos y no fueron probados en animales

The Right to Shower es una marca recientemente lanzada por Unilever que consta de una línea básica de productos de baño. Lo que la hace diferente, es que donará el 100% de sus ganancias de 2019 para apoyar a las cerca de 550,000 personas sin hogar que hay en Estados Unidos.

El dinero será para impulsar una iniciativa de duchas móviles, en la que se les facilitará a los desamparados el acceso a un espacio para bañarse.

Como dice la misión de la marca: “una ducha puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar, así como restaurar la dignidad de uno en su comunidad”.

The Right to Shower tienen una línea de jabones de barra y desinfectantes corporales en cuatro esencias diferentes. Para llevar a cabo su buena labor, la marca hizo una asociación con Lava Mae, una organización que brinda unidades móviles de higienes para personas sin hogar en California.

Es a esta organización a la que The Right to Shower donará el 100% de las ganancias que tengan durante todo el 2019, y una vez que termine este año, la marca de Unilever buscará aportar dinero a otras iniciativas diferentes.

Los diferentes tipos de aromas que tiene The Right of Shower son:

–’Dignity’, que tiene carbón y flor de algodón.

–’Esperanza’, con aroma a aloe y musgo cubierto de rocío

–’Alegría’, con olor a mandarina y madreselva.

–y ‘Fuerza’, que huele a jengibre y grosella.

Otra ventaja es que todos los productos son limpiadores de cabeza y pies, lo que quiere decir que son lo suficientemente suaves como para ser usados en cualquier parte del cuerpo.

Además, todos son hechos a mano, 100% veganos y no fueron probados en animales. Incluso hasta se embalan en materiales reciclados.

