¿Quién es Rose Hanbury, el supuesto nuevo amor del príncipe William, la también amiga de Kate Middleton?

View this post on Instagram

#repost @weddingbridestyle ・・・ 😱😱😱 Oh no!! Did Prince William cheat on Kate Middleton with her close friend and neighbor Rose Hanbury?? We hope this is not real! . #katemiddleton #royalfamily #princewilliam #rosehanbury #instaroyals #cheaters #weddingbridestyle #weddingbridestyles