Sarampión: 10 datos vitales sobre la vacuna MMR

Los datos sobre el sarampión han desatado la alerta en Estados Unidos, ya que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que hasta el 29 de abril se contabilizan 704 casos en lo que va de 2019, es el máximo en 25 años.

Los CDC indicaron que los brotes alcanzan a 22 estados, y que de los 704 casos de sarampión, más de 500 pertenecen a personas no vacunadas.

Antes de 2019, el número más alto de casos de sarampión después de la eliminación del virus en Estados Unidos ocurrió en 2014, cuando se informaron 667 casos. A nivel mundial, se estima que 7 millones de casos de sarampión ocurren anualmente, y desde 2018, la incidencia ha aumentado en un 300%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este aumento tiene una gran implicancia para la salud pública, ya que las complicaciones del sarampión pueden ser fatales. Las personas que no hayan sido vacunados corren el riesgo de contraer sarampión. Las comunidades con bajas tasas de vacunación están en riesgo de brotes sostenidos. En cambio, la alta cobertura de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es la forma más efectiva de limitar la transmisión y mantener controlado el sarampión, informan los CDC.

La vacuna MMR protege contra 3 enfermedades: sarampión, paperas y rubéola. Se recibe a través de una inyección.

Tienes documentación escrita de haber recibido la vacuna MMR

Tienes una confirmación de laboratorio de una infección pasada o se te realizaron análisis de sangre que demuestran que eres inmune al sarampión, las paperas y la rubéola.

Naciste antes de 1957.

5. ¿Cómo estoy seguro de ser inmune?

Si no tienes pruebas de inmunidad contra el sarampión, las paperas y la rubéola, habla con tu médico. Si no tienes documentación escrita de la vacuna MMR, debes vacunarte. La vacuna es segura, y no hay daño en recibir otra dosis aunque sea posible de que ya seas inmune.

6. ¿Qué tan bien funciona la vacuna MMR?

Es muy eficaz para proteger a las personas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, y para prevenir las complicaciones causadas por estas enfermedades. Las personas que recibieron dos dosis de la vacuna MMR de niños según el calendario de vacunación de EE. UU., generalmente se consideran protegidas de por vida y no necesitan una dosis de refuerzo

7. ¿Qué efectividad tiene la vacuna MMR?

Una dosis de la vacuna MMR es 93% efectiva contra el sarampión, 78% efectiva contra las paperas y 97% efectiva contra la rubéola. Dos dosis son un 97% efectivas contra el sarampión y 88% efectivas contra las paperas.

8. ¿De qué se compone la vacuna?

La MMR es una vacuna de virus vivo atenuado (debilitado). Esto significa que después de la inyección, los virus causan una infección inofensiva en la persona vacunada con muy pocos síntomas, o ninguno, antes de que sean eliminados del cuerpo.

9. ¿Podría enfermar igual si estoy vacunado?

Algunas personas (alrededor de 3 de cada 100) de las que reciben dos dosis de la vacuna MMR aún pueden contraer sarampión, paperas o rubéola si están expuestas a los virus de estas enfermedades. Sin embargo, los síntomas de la enfermedad son generalmente más leves en personas vacunadas.

10. He estado en contacto con alguien con sarampión ¿debo vacunarme?

Si no tienes la vacuna MMR y estás o estuviste expuesto a alguien con sarampión, habla con tu médico acerca de recibir la vacuna MMR.

Si recibes la vacuna dentro de las 72 horas posteriores a la exposición inicial al sarampión, puedes recibir cierta protección contra la enfermedad o tener una enfermedad más leve. En otros casos, se administra un medicamento llamado inmunoglobulina (IG) dentro de los 6 días de haber estado expuesto al sarampión, para brindar cierta protección contra la enfermedad o tener una enfermedad más leve.

