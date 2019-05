Con seis narcomantas amenazan a “El Mencho” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zamora

"No basta saber cómo atacar a los demás con las armas, es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti", lee uno de los mensajes

Al menos seis narcomantas con mensajes contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su jefe Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, aparecieron en distintos puntos del municipio de Zamora.

El medio Revolución 3.0 reportó este lunes que los mensajes habrían sido enviados por integrantes de “Cárteles Unidos”.

El reporte de las autoridades indica que , una de las seis mantas fue dejada en el puente peatonal de la avenida Francisco I. Madero Norte, en su cruce con la calle Clavel, colonia La Florida.

“Nosotros no robamos, no extorsionamos, no pedimos cuotas, no matamos mujeres y niños inocentes el que la debe la paga” (sic), leía el mensaje.

Otras de las narcomantas ubicadas en la carretera Zamora-Carapan, a la altura de la comunidad de Canindo y en un puente peatonal de la calle Virrey de Mendoza y Madero, de la colonia la Luneta; así como en el Libramiento Norte, a la altura de la colonia

Estancia de Amezcua, contenían mensajes dirigidos específicamente a “El Mencho”.

“Señor Menesio Oseguera Cervantes, señor de los mecho gallos, no basta saber cómo atacar a los demás con las armas, es necesario saber cómo impedir que los demas te ataquen ati, atte. Carteles Unidos” (sic), indicaban los narcomensajes.

Las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública captaron a un hombre que colgaba una manta del puente peatonal Palo Alto, ubicado sobre la avenida Francisco I. Madero esquina con Santiago. Allí encontraron a una manta colgada y otras dos en el suelo.

Se desconoce el mensaje de las mismas, aunque mencionaban directamente a Oseguera Cervantes, de acuerdo con los reportes.