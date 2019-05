Jackie Cruz, la actriz dominicana estrella de “Orange Is the New Black”, arde con sus seductoras curvas

La bella actriz dejó que los paparazzis mostraran que sus curvas con reales

Jackie Cruz se fue a Miami para disfrutar del clima y las playas de la zona. Pero como era de esperarse los paparazzis la captaron en lo mejor de darse un chapuzón en el mar.

Los fotógrafos no dejaron pasar lo mejor de sus curvas enfundadas en un bikini blanco que poco pudo hacer para contenerlas.

La actriz es una de las estrellas consentidas de la serie de Netflix, “Orange Is the New Black” en donde le da vida a Marisol “Flaca” González. Con 32 años de edad, esta dominicana demuestra que es una mujer con curvas reales.

