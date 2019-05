Noelia muestra de más bailando en el tubo con descarda faldita

View this post on Instagram

☆NOELIA'S CABARET☆ FELIZ DE ESTAR CONCRETANDO PROYECTOS. El Primero de Muchos !! 👉 @noeliascabaret Enfocados en el Mercado Hispano de Los Estados Unidos. El Legendario Complejo Nocturno Starlight Restaurant, Night Club y Campo de Futbol en Pompano Beach, Florida es ahora Casa de Noelia's Cabaret Pompano. Estamos a toda velocidad trabajando para su Pre-Apertura este Fin de Semana de 5 Mayo 😁⚡🎉🎈♥️ Aqui les regalo este Bailecito ~Mujer Prohibida~ con @sonidolachangaoficial #Bendiciones #creciendoyavanzando #Yosoyasi #Concretandoynosolohablando